L’addio commosso di Ancelotti dopo l’ultima partita col Real Madrid: «È stato straordinario vivere con voi una storia indimenticabile» – I video

Al suo ingresso in campo ha ricevuto un'autentica ovazione, mentre in una delle due curve compariva un mega-striscione con la sua immagine e la scritta «Grazie Carletto»

Il Real Madrid chiude la stagione con una vittoria per 2-0 sulla Real Sociedad grazie a una doppietta di Kylian Mbappé. Ma, al di là del risultato, la scena al Bernabéu è stata tutta per Carlo Ancelotti, Luka Modric e Lucas Vazquez, tutti e tre al passo d’addio. L’emozione ha pervaso ogni angolo dello stadio già dall’ingresso in campo di Ancelotti, accolto da un’ovazione e da un gigantesco striscione in curva con il suo volto e la scritta: Gracias Carletto. Un tributo affettuoso per l’allenatore più vincente della storia della squadra “merengue”.

«È stato straordinario vivere questa storia con voi»

A fine gara, l’allenatore – in lacrime – ha preso il microfono al centro del campo. Le sue parole, cariche di gratitudine, hanno toccato il cuore dei presenti: «È stato straordinario vivere questa storia con voi, credo sia una storia indimenticabile, perché nessuno può dimenticare i tre gol di Karim contro il PSG, nessuno può dimenticare i due gol di Rodrygo contro il City e nessuno può dimenticare l’assist di Luka contro il Manchester City, e nessuno può dimenticare i due gol di Joselu, e nemmeno io posso dimenticare ogni giorno che ho passato qui», ha detto a fine partita il tecnico italiano, che adesso allenerà il Brasile. Perfino il presidente Florentino Pérez, commosso, ha voluto rendere omaggio al tecnico che ha segnato un’era.

