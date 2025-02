Carlo Ancelotti furioso con l’arbitro per l’espulsione di Bellingham: «Ha detto “fuck off”, non “fuck you”» – Il video

L'allenatore del Real Madrid spiega l'equivoco in conferenza stampa: «L'arbitro non ha capito»

«L’arbitro ha capito una cosa per un’altra». Carlo Ancelotti spiega così il cartellino rosso, a suo dire immeritato, ricevuto da Jude Bellingham durante il match tra Real Madrid e Osasuna, finito 1-1. Nella conferenza stampa post-partita, l’allenatore dei blancos torna sull’episodio che più ha condizionato la partita: l’espulsione del centrocampista inglese sul finale del primo tempo. «Credo che il problema sia questo: l’arbitro era nervoso, ha frainteso una cosa per un’altra. Jude ha detto: se è fallo allora è rigore…», dice Ancelotti in conferenza stampa.

L’equivoco linguistico

Ma il vero equivoco, secondo l’allenatore del Real Madrid, è tutto linguistico. «Ha detto fuck off, non fuck you… è molto diverso. Non ha fatto niente per meritare l’espulsione», insiste ancora Ancelotti. In realtà, entrambe le espressioni si possono tradurre in italiano con «vaffa**ulo», ma hanno sfumature di significato diverse. «Fuck you» è un insulto che si rivolge direttamente a qualcuno che non sta simpatico o che si disprezza. «Fuck off», invece, è un’espressione giudicata molto meno offensiva e in alcuni casi può significare anche «vattene».

Le proteste di Ancelotti

Difficile che José Luis Munuera, l’arbitro di Osasuna-Real Madrid, si sia fermato a soppesare tutte le diverse sfumature di significato delle due espressioni. E quando ha sentito Bellingham apostrofarlo in quel modo, il direttore di gara non ci ha pensato due volte prima di estrarre il cartellino rosso e mandarlo negli spogliatoi. L’espulsione ha mandato su tutte le furie Ancelotti, che ha ricevuto un giallo per proteste. «Meglio se non mi soffermo troppo sull’arbitro perché voglio restare in panchina – ha aggiunto l’allenatore del Real più tardi in conferenza stampa -. Mi ha ammonito perché gli ho detto che c’era un fallo di mano che andava valutato dal Var. Abbiamo disputato una bella partita con un giocatore in meno».

Foto copertina: EPA/Villar Lopez | L’allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, durante la partita contro Osasuna