Cristiano Ronaldo dona la sua maglia autografata a Trump: «Giochiamo per la pace». La reazione del presidente Usa – Il video

A portare il dono del campione portoghese al G7 in Canada è stato il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa

A margine dei lavori del G7 in corso in Canada, il presidente del Consiglio europeo António Costa ha consegnato al Presidente degli Stati Uniti Donald Trump un regalo speciale: una maglia autografata di Cristiano Ronaldo, con il messaggio «Al presidente Donald J. Trump. Playing for Peace» scritto di proprio pugno dal fuoriclasse portoghese. Il momento è stato immortalato in un video poi condiviso sui profili social di Costa, mostrando il momento in cui il presidente degli Stati Uniti accoglie soddisfatto e un po’ incredulo il dono ricevuto: «Che bello, giocare per la pace, mi piace!», abbozza Trump. Che poco più tardi lascerà il G7 in anticipo per seguire gli sviluppi della crisi tra Israele e Iran. Ma non, ha tenuto poi a precisare su Truth, per negoziare un cessate il fuoco tra i due Paesi in guerra.