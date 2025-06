Trump sfida Apple? Il nuovo T1 Phone e il conflitto d’interessi: lo smartphone dorato made in Usa e la rete «Trump mobile»

Lo smartphone dorato costerà 499 dollari. L'abbonamento alla rete mobile del presidente americano si chiamerà «The 47 Plan» e sarà offerto al prezzo di 47,45 dollari al mese

La presidenza degli Stati Uniti, e il rischio di un lampante conflitto di interessi, non sembra aver posto alcun freno all’animo imprenditoriale di Donald Trump. Prima le criptovalute, ora il mondo degli smartphone formalmente portato avanti dai figli attraverso la Trump Organization: il tycoon non ha intenzione di lasciare da parte la sua vocazione imprenditoriale. Sarebbe pronto al lancio definitivo il T1 Phone, uno smartphone rigorosamente a stelle e strisce – almeno così viene descritto – che arriverà ai clienti con una rivestitura in oro brillante. Sul retro, accanto alle telecamere da 50 megapixel, la bandiera americana e il logo della T, ovviamente l’iniziale del cognome di The Donald.

Il nuovo smartphone a stelle e strisce

L’intenzione diTrump, insomma, sembra essere quella di passare dalle parole ai fatti. Un Yes, we can per dimostrare agli scettici che sì, si può progettare e assemblare uno smartphone di ultimissima generazione senza uscire dai confini nazionali. Al momento il supercellulare trumpiano è un work in progress: il lancio è previsto «soon», idealmente entro agosto. Rispettare poi le scadenze e le tempistiche è tutt’altro paio di maniche. Intanto, però, sul sito apposito è già possibile pre-ordinare il dispositivo alla modica cifra di 499 dollari. Anche perché i dettagli citati sul web fanno pensare a un cellulare costruito con i sacri crismi: sistema Andorid, schermo Amoled da 6.8 pollici, batteria da 5.000 mAh, 256 Giga di memoria, sensore per le impronte digitali e per il riconoscimento facciale.

Il nuovo piano telefonico: Trump Mobile e la tariffa in onore del presidente

Non solo smartphone. Trump avrebbe intenzione di gettarsi anche nel mondo delle offerte di telefonia mobile. È in arrivo anche la Trump Mobile, un’azienda nuova di zecca che offrirà tariffe a prezzo competitivo senza rinunciare a incoronare il tycoon e il suo successo politico. Il primo piano di abbonamenti lanciato è il «The 47 Plan», come il presso di 47,45 dollari al mese per poter navigare su Internet, chiamare e scrivere Sms illimitati. Due numeri scelti non a caso, perché Donald >Trump è stato il 45esimo ed è il 47esimo presidente degli Stati Uniti. La sim, inoltre, permetterà di chiamare senza rincari aggiuntivi verso oltre cento Paesi esteri, garantendo «la stessa copertura dei tre principali servizi nazionali». Per funzionare, si appoggerà a Liberty Mobile che a sua volta sfrutta la solida rete di T-Mobile. Il tutto, ovviamente, solo per i cittadini americani. E senza la minima preoccupazione riguardo alla sovrapposizione, tanto inusuale quanto potenzialmente pericolosa, della sfera del business con quella della Casa Bianca.