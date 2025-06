Trump chiama Putin: «Medio io tra Israele e Iran». E il Cremlino rilancia (a modo suo) i negoziati sull’Ucraina

La telefonata tra i leader di Usa e Russia all'indomani degli attacchi di Israele: Putin li condanna, Trump definisce la situazione «molto allarmante»

Il presidente russo Vladimir Putin e quello americano Donald Trump hanno avuto oggi una conversazione telefonica, dedicata principalmente a discutere della guerra tra Israele e Iran. Lo riferisce il Cremlino. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti, nella telefonata Putin avrebbe ribadito la sua condanna degli attacchi israeliani contro obiettivi del regime di Teheran. Trump, dal canto suo, avrebbe definito «molto allarmante» la situazione nella regione. Nonostante l’escalation, filtra ancora da Mosca, i leader di Usa e Russia «non escludono un ritorno alla fase negoziale del programma nucleare iraniano». Che pure sembra essere finito in stallo dopo l’avvio del confronto militare: l’Oman ha ufficialmente cancellato l’incontro in programma per domani dopo che il ministro degli Esteri di Teheran Abbas Araghchi ha definito «ingiustificabile» proseguire i colloqui mentre continuano i «barbari» attacchi israeliani contro il Paese. Trump avrebbe comunque ribadito a Putin la sua offerta di mediare per una soluzione diplomatica della crisi, riferisce il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov.

Gli «impegni» di Putin sull’Ucraina

Nella telefonata si sarebbe parlato comunque anche dei negoziati – altrettanto fermi – per una risoluzione del conflitto tra Russia e Ucraina. Putin avrebbe trasmesso a Trump «la sua disponibilità a proseguire i negoziati con gli ucraini, come concordato, dopo il 22 giugno», riferisce sempre Ushakov. Trump per tutta risposta avrebbe «preso atto di questa informazione e ribadito il suo interesse per la più rapida conclusione del conflitto russo-ucraino».