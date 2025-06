Usa, la parata militare di Trump è un flop. Piazze stracolme da New York a San Diego per le marce #NoKings – I video

6mila soldati sfilano per i 250 anni dell'Esercito (e i 79 del leader), ma gli spalti restano semideserti. Un successo i cortei contro il presidente Usa

Carri armati, droni, veicoli militari e migliaia di soldati hanno sfilato sabato sera perle vie di Washington (la notte in Italia) per celebrare il 250esimo anniversario dell’Esercito Usa, in una parata voluta da Donald Trump, anche in occasione del suo 79esimo compleanno, per mostrare al mondo i muscoli militari dell’America. «L’Esercito ci mantiene liberi per renderci forti», ha detto Trump parlando al termine della parata: «Ci rendete orgogliosi, tutto il Paese vi ringrazia». Peccato che alla parata, complice anche il meteo ostile, abbiano preso parte più militari e addetti alla sicurezza che cittadini. Nessuna fila per entrare nell’area designata di Washington, spalti sguarniti, semideserto pure il pratone di fronte al palco, come mostrano impietosi foto e video. Oltre 6mila, invece, i soldati che hanno sfilato di fronte a Trump, alla first lady Melania e al vice J.D. Vance. In molte città americane, nelle stesse ore, centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza per manifestare contro le politiche del presidente attorno allo slogan #NoKings («nessun re»).