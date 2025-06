Minneapolis, si finge poliziotto e spara ai politici Democratici: morti la deputata Melissa Hortman e il marito. È caccia all’uomo

Colpiti anche il senatore John Hoffman e sua moglie: non sarebbero in pericolo di vita. La condanna di Donald Trump

La deputata democratica del Minnesota Melissa Hortman e suo marito sono morti in seguito all’assalto a colpi di arma da fuoco di un uomo, che ha colpito successivamente anche il senatore John Hoffman e sua moglie, a Champlin e Brooklyn Park, nel Minnesota. Secondo quanto riporta la Cnn, è scattata subito la caccia al responsabile, con la polizia che sta cercando un uomo di carnagione bianca con i capelli castani, con indosso un giubbotto anti-proiettile nero su una camicia blu e pantaloni blu. Il sospettato si sarebbe finto un agente di polizia e avrebbe aperto il fuoco, in una sparatoria che il governatore del Minnesota, Tim Walz, ha definito un «atto tragico di violenza politica».

Il sospettato in fuga

«È un assassinio motivato dalla politica», ha detto Walz, che si è detto cautamente ottimista sul fatto che Hoffman e la moglie sopravvivano alle ferite, dopo essere stati operati d’urgenza. Su queste «sparatorie mirate» vicino a Minneapolis stanno indagando le autorità, grazie anche all’aiuto dell’Fbi, che hanno chiesto alla popolazione di restare al riparo. «Le autorità sono sul posto e avranno tutte le risorse necessarie. Monitoriamo la situazione», ha detto Walz. Le forze dell’ordine hanno definito il sospettato in fuga come armato e pericoloso e hanno raccomandato ai cittadini di non aprire la porta a nessuno, nemmeno a un agente di polizia, a meno che non si tratti di due agenti insieme, o di chiamare il 911 per confermare l’identità dell’agente alla porta.

La condanna di Trump

Il presidente Usa Donald Trump ha condannato in comunicato le sparatorie contro i due politici democratici del Minnesota. «Sono stato informato dell’attacco, che appare mirato. Questa terribile violenza non sarà tollerata in America», ha detto il presidente Usa. Sull’accaduto è intervenuta anche la senatrice democratica Amy Klobuchar: «Questo è un atto di violenza sbalorditivo. Sono grata alle forze dell’ordine che stanno rispondendo in tempo reale», ha detto.