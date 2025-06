Colombia, attentato al candidato alle presidenziali Miguel Uribe a colpi di pistola: arrestato un 15enne – Il video

Il senatore è stato attaccato a colpi di pistola durante un comizio. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani: «Gesto vile che riporta agli anni bui del terrorismo»

È stato arrestato un ragazzo di 15 anni per l’attentato che ha colpito il senatore di destra e candidato alle presidenziali colombiane, Miguel Uribe Turbay. È quanto confermato dalle autorità colombiane. Il ragazzino è stato trovato in possesso dell’arma utilizzata nell’attacco, una pistola semiautomatica tipo Glock, ed è rimasto ferito a una gamba durante lo scontro con le guardie del corpo del politico. Attualmente è ricoverato alla Clinica Colombia, dove si trova in custodia della polizia.

L’attacco contro Uribe

Uribe, 39 anni, è stato colpito da tre proiettili, due alla testa e uno al ginocchio mentre parlava durante un comizio elettorale a Bogotà. Le sue condizioni sono molto critiche, ed è stato sottoposto a un intervento d’urgenza, come confermato dal sindaco della capitale Carlos Galán. L’attacco è avvenuto nel quartiere di Modelia, nella parte occidentale della capitale colombiana. Il governo colombiano ha condannato «categoricamente e con forza» l’attentato e lo ha definito «un attacco non solo all’integrità personale del senatore, ma anche alla democrazia e alla libertà di pensiero». Il presidente della Colombia Gustavo Petro ha commentato su X: «Rispettare la vita, questa è la linea rossa. La Colombia non deve uccidere i suoi figli, perché sono anche i nostri figli».

Tajani: «Gesto vile che riporta agli anni bui del terrorismo»

Il vicepremier e ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha espresso dura condanna all’attentato, definendolo «un gesto vile che vuole riportare la Colombia agli anni più bui della violenza e del terrorismo». Su X, Tajani ha rinnovato la solidarietà dell’Italia verso Uribe, la sua famiglia e il popolo colombiano, ribadendo il sostegno del governo italiano «alla Colombia che vuole consolidare il suo percorso di democrazia e sicurezza».