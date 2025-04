Alessandro Coatti trovato morto in una valigia in Colombia, il mistero sul corpo del biologo fatto a pezzi

Aveva 42 anni il ricercatore che dallo scorso venerdì era sparito nel nulla. La vacanza in Colombia e il ritrovamento di una valigia sospetta vicino a uno stadio

È di Alessandro Coatti il corpo trovato all’interno di una valigia abbandonata vicino alo stadio Sierra Nevada, nella città di Santa Marte in Colombia. Dopo essere stato ucciso, il biologo italiano è stato fatto a pezzi e i suoi resti sono stati abbandonati all’interno di un trolley. La valigia era stata trovata lo scorso 6 aprile. Dalle analisi sui resti trovati all’interno è stato possibile risalite all’identità di Alessandro Coatti, 42 anni, biologo molecolare che in passato ha lavorato anche per la Royal Society of Biologic di Londra.

Il mistero del corpo fatto a pezzi

Secondo le autorità locali, Coatti alloggiava in un ostello nel centro storico di Santa Marta. Il 42enne era arrivato in città per una vacanza. L’ultima volta che qualcuno ha confermato di averlo visto è stato lo scorso venerdì 4 aprile. Coatti sarebbe poi scomparso senza lasciare tracce. Fino al ritrovamento della valigia con i suoi resti. A segnalare il trolley sono state alcune persone che hanno visto un gruppo di uomini abbandonare la valigia vicino allo stadio. Del gruppo però non è stato ancora identificato nessuno.