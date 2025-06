Israele-Iran, Trump: «Ci sarà presto la pace grazie al mio intervento. Putin? È pronto a fare da mediatore nel conflitto»

In un'intervista rilasciata ad Abc, il presidente Usa ha poi affermato che un coinvolgimento diretto di Washington nel conflitto è «possibile»

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, con un post pubblicato sulla sua piattaforma Truth, ha dichiarato di essere impegnato in colloqui e trattative per facilitare un accordo di pace tra Israele e Iran. «Dovrebbero raggiungere un’intesa, e lo faranno, proprio come accaduto con India e Pakistan», ha scritto il presidente Usa, attestandosi il merito di aver favorito il dialogo tra i due Paesi, «utilizzando – a suo dire – gli scambi commerciali con gli Stati Uniti come leva diplomatica».

«Faccio un sacco di cose e non ricevo mai alcun riconoscimento»

Trump ha poi ricordato di essere stato determinante anche nella tregua tra Serbia e Kosovo. «L’ho fermato io (Biden ha danneggiato le prospettive a lungo termine con alcune decisioni davvero stupide, ma lo sistemerò, di nuovo!)», si ancora legge nel post. Tra gli altri successi diplomatici, il tycoon ha menzionato la mediazione nella disputa tra Egitto ed Etiopia sulla Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD), la controversa diga sul Nilo che ha causato tensioni regionali: «C’è pace, almeno per ora, grazie al mio intervento, e rimarrà così!». Infine, Trump ha affermato che sono in corso «molte chiamate e incontri» per favorire un processo di distensione tra Teheran e Tel Aviv. «Faccio un sacco di cose e non ricevo mai alcun riconoscimento, ma va bene così. Il popolo capisce. Rendiamo grande di nuovo il Medio Oriente!», ha concluso.

Il coinvolgimento degli Usa e il ruolo di Putin

In un’intervista rilasciata ad ABC, il presidente Usa ha poi affermato che un coinvolgimento diretto di Washington nel conflitto in corso tra Israele e Iran è «possibile», pur precisando che, «al momento», gli Stati Uniti non sono parte attiva nelle ostilità. Trump ha inoltre rivelato di essere «aperto» all’ipotesi che il presidente russo Vladimir Putin possa svolgere un ruolo di mediazione nella crisi. «È pronto. Mi ha chiamato per discuterne. Ne abbiamo parlato a lungo», ha dichiarato, sottolineando l’interesse di Mosca a favorire un processo di distensione nella regione mediorientale.

Foto copertina: ANSA / EPA / ALLISON DINNER | Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante una conferenza stampa alla Casa Bianca 12 giugno 2025