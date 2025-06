Missili iraniani su Israele, almeno 10 morti: palazzi sventrati a Bat Yam, si scava tra le macerie – I video

Gli attacchi da Teheran nella notte contro diverse città del Paese sarebbero stati condotti con un nuovo tipo di missile balistico. L'Idf colpisce siti di lancio in Iran

Un’ondata di attacchi missilistici dall’Iran ha colpito nella notte tra sabato e domenica diverse città di Israele. Il bilancio provvisorio è di 10 morti, compreso un bambino, e di circa 200 feriti. Milioni di persone in tutto il Paese sono state costrette nella notte a cercare riparo nei rifugi o nelle aree comuni degli edifici. Quattro persone tra cui un bambino di 10 anni sono state uccise in un attacco su Tamra, nei pressi di Haifa, in cui sono rimaste ferite altre 100 persone. Un altro pesante attacco ha colpito pesantemente un quartiere di Bat Yam, cittadina sul litorale a sud di Tel Aviv. I video che arrivano dalla zona mostrano l’intervento dei soccorritori tra le macerie di palazzi sventrati. Le vittime accertate sono al momento 6, ma il bilancio potrebbe crescere: si stimano almeno una ventina di dispersi. Un’altra donna israeliana è rimasta uccisa da un missile israeliano su Haifa. Le forze israeliane hanno condotto a loro volta nuovi attacchi contro l’Iran nella notte, prendendo di mira in particolare basi di lancio di missili balistici e altre infrastrutture militari, fa sapere l’Idf.

Haj Qassem: i nuovi missili dell’Iran «a prova di difese»

Il presidente di Israele Isaac Herzog parla al risveglio di «una mattina molto triste e difficile: nostri fratelli e sorelle sono stati uccisi e feriti la scorsa notte da attacchi iraniani criminali contro la popolazione civile a Bat Yam, Tamra e altrove. Piangeremo insieme, supereremo insieme». L’Iran dal canto suo rivendica invece le azioni della notte lasciando filtrare di aver colpito lo Stato ebraico usando un nuovo tipo di missile balistico: si tratta del sistema teleguidato Haj Qassem, in grado – ha detto il ministro della Difesa Aziz Nasirzadeh alla tv – di bucare sistemi di difesa aerea come quello THAAD di fabbricazione Usa, i Patriot e altri sistemi utilizzati da Israele. I missili di questo tipo, «presentati» appena un mese e mezzo fa, hanno una capacità di tiro da 1.200 chilometri e sono dotati di testate manovrabili in grado di bucare le difese missilistiche nemiche, riporta fiera l’agenzia di Stato iraniana Tasnim. Una sfida nuova per Israele che ha vissuto la notte più difficile cruenta dagli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023.