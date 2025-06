Netanyahu fa gli auguri a Trump. Poi la sviolinata: «Grazie per proteggere Israele dal regime criminale dell’Iran» – Il video

Il primo ministro israeliano augura buon compleanno al presidente americano e all'esercito degli Stati Uniti «che protegge la libertà da due secoli e mezzo»

«Voglio iniziare augurando un doppio buon compleanno. Innanzitutto, buon compleanno a te, Presidente Donald J. Trump. Sei stato un leader straordinario, decisivo, coraggioso, con una visione chiara e un’azione limpida». Inizia così il messaggio di auguri che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu rivolge al presidente degli Stati Uniti, che oggi spegne 79 candeline. Poi il messaggio continua con una serie di complimenti (e di ringraziamenti) per tutto ciò che Trump sta facendo per lo Stato ebraico.

Il videomessaggio di Netanyahu

«Hai fatto cose meravigliose per Israele – continua Netanyahu -, sei stato un amico straordinario per lo Stato ebraico e per me personalmente, ci conosciamo da molti anni e apprezziamo quello che stai facendo ora: aiutare a proteggere le vite degli israeliani dal regime criminale dell’Iran». Il riferimento naturalmente è all’escalation tra Israele e Iran delle ultime ore, dopo che Netanyahu ha lanciato un duro attacco su Teheran, avendo come obiettivo, a suo dire, importanti siti nucleari. «Voglio anche augurare un buon 250esimo compleanno all’esercito americano – ha poi proseguito -. Gli uomini e le donne delle Forze Armate degli Stati Uniti proteggono la libertà da due secoli e mezzo. Non avremmo avuto un mondo libero senza te. Ti ringrazio a nome dei popoli liberi di tutto il mondo».