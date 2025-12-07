Australian Open 2026, conto alla rovescia per il primo Slam dell’anno. Date, programma e protagonisti: tutto ciò che c’è da sapere sul torneo di Melbourne

L’Australian Open 2026, in programma dal 12 gennaio al 1 febbraio, inaugura la stagione degli Slam portando in campo i migliori tennisti al mondo. Ecco tutte le informazioni utili per seguire il torneo

Manca poco all’inaugurazione della nuova stagione degli Slam, che come ogni anno prenderà il via con l’Australian Open 2026, uno degli appuntamenti più seguiti nel panorama del tennis mondiale. Primo dei quattro tornei del Grande Slam che si svolge ogni anno a sui campi in cemento di Melbourne Park nel mese di gennaio, questo torneo rappresenta il primo vero test della stagione per i giocatori ATP e WTA, appena reduci dalla preparazione invernale. Seguito da milioni di appassionati che attendono di vedere come i grandi campioni affronteranno il loro primo impegno dell’anno, l’Australian Open è stato istituito nel 1905: inizialmente si disputava sull’erba, ma dal 1988 tutti i match si disputano sulla superficie in cemento.

L’edizione 2026 dell’Australian Open prenderà il via lunedì 12 gennaio e si concluderà con la finale domenica 1 febbraio 2026, tre settimane in cui Melbourne si trasformerà nel cuore mondiale del tennis. La città ospiterà sessioni diurne e serali che si alterneranno sui campi principali, tra cui la leggendaria Rod Laver Arena. Il programma comprenderà quotidianamente incontri dei tabelloni maschile e femminile, oltre ai match di doppio e doppio misto.

Tabellone e calendario

Il tabellone dell’edizione 2026 dell’Australian Open manterrà il classico formato a 128 partecipanti sia per il singolare maschile sia per quello femminile. Le qualificazioni inizieranno pochi giorni prima dell’avvio ufficiale, delineando così la griglia definitiva dei protagonisti. Il calendario prenderà poi forma progressivamente: dopo i primi turni si entrerà nella fase centrale con gli scontri degli ottavi e dei quarti di finale, in programma il 27 e 28 gennaio, fino a raggiungere le semifinali, il 29 e il 30, e le due finali, previste nel weekend conclusivo del 31 gennaio e 1 febbraio. Il sorteggio del tabellone, come sempre, sarà uno dei momenti più attesi, perché aiuterà a individuare i possibili incroci di rilievo e i match più intriganti dell’intero torneo.

Jannik Sinner solleva il trofeo dell’edizione 2025

I giocatori di punta

All’Australian Open 2026 gli occhi saranno puntati soprattutto su Jannik Sinner, campione in carica e numero 2 al mondo, che tenterà di incassare il terzo successo di fila. Dopo il trionfo alle ATP Finals, l’altoatesino arriverà a Melbourne da favorito. L’ultima edizione del torneo è andata proprio all’italiano, protagonista di una cavalcata inarrestabile culminata con il successo sul tedesco Alexander Zverev. Ma c’è grande attesa anche per la discesa in campo di Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, tra i protagonisti della nuova generazione azzurra. Entrambi parteciperanno al Kooyong Classic, storico torneo-esibizione che si terrà sempre a Melbourne dal 13 al 15 gennaio, e che precede di pochi giorni il Major. Un modo per testare forma, ritmo e condizione fisica alla vigilia dello Slam. Tra le donne, invece, il nome di punta italiano è sicuramente Jasmine Paolini, la numero 8 del ranking WTA che, tra le altre cose, è stata selezionata come tedofora per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Ma accanto agli italiani, non mancheranno le stelle del circuito ATP e WTA pronte a contendersi il primo Slam dell’anno. Due nomi su tutti, tra i più attesi e temuti: Carlos Alcaraz, eterno rivale di Sinner, e Aryna Sabalenka, vero portento del tennis femminile.