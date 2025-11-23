Ultime notizie BambiniOrnella VanoniPrivacyUcraina
SPORTCoppa DavisMatteo BerrettiniTennisVideo

Berrettini e Cobolli baby tennisti: ecco gli azzurri che fanno sognare gli italiani alla Coppa Davis – Il video

23 Novembre 2025 - 16:27 Alba Romano
embed
berrettini cobolli
berrettini cobolli
I due campioni, inseparabili, intervistati nel 2011 da Alessandro Nizegorodcew, per Spazio Tennis

«Ho giocato molto bene il primo set anche se lui mi ha regalato un po’…. ». Stesso sguardo, stesso entusiasmo, ma decisamente qualche anno di meno. Mentre Matteo Berrettini gioca la sua finale di Coppa Davis a Bologna c’è chi lo ricorda, giovanissimo, su X. Berrettini compare in un video a bordo campo dopo una partita al Lemon Bowl, torneo di tennis giovanile. A intervistarlo è Alessandro Nizegorodcew, per Spazio Tennis. Correva il 2011. Nizegorodcew scherza e inquadra accanto a Berrettini un piccolissimo Flavio Cobolli. «Qui c’è un tuo allievo», chiede. Cobolli risponde: «Magari!». Sia Cobolli che Berrettini stanno facendo sognare gli italiani per la Coppa Davis. Cobolli oggi ha 23 anni e non aveva mai giocato le fasi finali di questo campionato, ma ha raggiunto per la prima volta i quarti di finale a Wimbledon, il più prestigioso torneo di tennis del mondo.

Articoli di SPORT più letti
1.

Sinner e le tasse pagate in Italia, «lui tra i maggiori contribuenti italiani»: ecco perché e quanto Sinner ha versato allo Stato

2.

Zambrotta operato per varismo, il caso della gamba dell’ex calciatore che aveva stupito i medici: «Sembra più dritta?»

3.

Coppa Davis, in finale sarà supersfida Italia-Spagna (senza Sinner e Alcaraz). Quando si gioca e dove vederla in tv

4.

Paola Egonu: «Vorrei un figlio ma non so se riuscirei a tornare al livello di prima. La vita fuori dal campo? Tanta solitudine»

5.

Mattia Caldara, la depressione e il tradimento dietro l’addio al calcio: «Mi ha distrutto, ho fatto male a chi amavo: ora voglio vivere»

leggi anche
SPORT

Coppa Davis, in finale sarà supersfida Italia-Spagna (senza Sinner e Alcaraz). Quando si gioca e dove vederla in tv

Di Ugo Milano
coppa davis cobolli berrettini italia
SPORT

Dopo il successo di Berrettini, Cobolli vince una maratona in Coppa Davis contro il Belgio: è la terza finale di fila per l’Italia. Contro chi e quando gioca

Di Alba Romano
jannik sinner tasse tennis
SPORT

Sinner e le tasse pagate in Italia, «lui tra i maggiori contribuenti italiani»: ecco perché e quanto Sinner ha versato allo Stato

Di Ugo Milano