Berrettini e Cobolli baby tennisti: ecco gli azzurri che fanno sognare gli italiani alla Coppa Davis – Il video

I due campioni, inseparabili, intervistati nel 2011 da Alessandro Nizegorodcew, per Spazio Tennis

«Ho giocato molto bene il primo set anche se lui mi ha regalato un po’…. ». Stesso sguardo, stesso entusiasmo, ma decisamente qualche anno di meno. Mentre Matteo Berrettini gioca la sua finale di Coppa Davis a Bologna c’è chi lo ricorda, giovanissimo, su X. Berrettini compare in un video a bordo campo dopo una partita al Lemon Bowl, torneo di tennis giovanile. A intervistarlo è Alessandro Nizegorodcew, per Spazio Tennis. Correva il 2011. Nizegorodcew scherza e inquadra accanto a Berrettini un piccolissimo Flavio Cobolli. «Qui c’è un tuo allievo», chiede. Cobolli risponde: «Magari!». Sia Cobolli che Berrettini stanno facendo sognare gli italiani per la Coppa Davis. Cobolli oggi ha 23 anni e non aveva mai giocato le fasi finali di questo campionato, ma ha raggiunto per la prima volta i quarti di finale a Wimbledon, il più prestigioso torneo di tennis del mondo.