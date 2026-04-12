Trionfo di Jannik Sinner a Montecarlo: domina in finale contro Alcaraz e torna numero uno al mondo

Dopo il Sunshine Double, l'altoatesino vince anche il Master 1000 e torna in vetta al ranking Atp

Jannik Sinner vince anche in finale a Montecarlo e torna sul tetto del mondo. L’altoatesino si è aggiudicato il torneo vincendo contro l’eterno rivale Carlos Alcaraz al termine di un match molto combattuto e chiuso con il punteggio di 7-6, 6-3. Una vittoria che vale non solo il montepremi da quasi un milione di euro (974.370 euro per la precisione) ma anche il ritorno in vetta nella classifica Atp. Con la partita di oggi, infatti, Sinner scalza lo spagnolo dal primo posto del ranking mondiale, posizione che l’italiano ha già ricoperto per 66 settimane consecutive.

L’eterna sfida con Alcaraz

La rivalità tra Sinner e Alcaraz è giunta al suo diciassettesimo atto, ma solo il primo del 2026. Il bilancio complessivo è a favore dello spagnolo, che si è aggiudicato 10 incontri, contro i 6 di Jannik. È la settima volta che i due fenomeni del tennis si affrontano in finale. L’azzurro si è imposto a Wimbledon e alle Atp Finals di Torino, mentre lo spagnolo ha vinto a Roma, al Roland Garros, a Cincinnati e allo Us Open.

Foto copertina: EPA/Sebastien Nogier