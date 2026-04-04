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Sinner e la fatica enorme per la patente, coach Cahill gli strappa un segreto: «Dillo, quante volte ti hanno bocciato?» – Il video

04 Aprile 2026 - 07:36 Giulia Norvegno
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La confessione del numero due al mondo, estorta dal suo supercoach

Jannik Sinner si prepara al Masters 1000 di Montecarlo, ma prima di tornare a pensare al tennis ha regalato ai fan un momento di grande spontaneità. Sul suo canale YouTube è apparso un vlog girato senza filtri, con ospite il coach australiano Darren Cahill, che ha trasformato quello che voleva sembrare uno scambio di domande in un vero e proprio interrogatorio.

La domanda imbarazzante di Cahill

La domanda scomoda arriva dritta dal mentore australiano, con il sorriso di chi sa già la risposta: «Ora devi essere onesto. Quante volte hai dovuto ripetere l’esame per la patente della moto?». Sinner prova a guadagnare tempo, «dipende cosa intendi», ma Cahill non molla e il numero due al mondo capitola: tre tentativi per strappare la patente A, con annessa risata liberatoria condivisa con il coach.

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