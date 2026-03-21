Sinner oggi in campo a Miami, l’avversario “nuovo” e il sogno proibito del Sunshine Double: quando gioca Jannik e dove vederlo in Tv

L'azzurro riparte da Miami, dove ha già trionfato in passato. Ora la posta in palio è un'impresa riuscita negli ultimi 36 anni solo a sette grandissimi tennisti. Senza dimenticare la rincorsa su Carlos Alcaraz

Jannik Sinner torna in campo a Miami con un carico di obiettivi dal discreto peso specifico. Dopo aver alzato per la prima volta il trofeo di Indian Wells, l’altoatesino punta dritto al Sunshine Double, la doppietta Indian Wells-Miami nello stesso anno. Un’impresa riuscita solo a sette giocatori dall’introduzione dei Masters 1000 nel 1990, per un totale di dodici volte. Gli ultimi a centrarla in più occasioni sono stati Roger Federer (tre volte, l’ultima nel 2017) e Novak Djokovic (quattro, con la tripletta consecutiva 2014-2016). Il numero due del mondo, già vincitore in Florida nel 2024, avrà anche l’occasione di accorciare ulteriormente le distanze nel Ranking ATP su Carlos Alcaraz.

Chi è Damir Dzumhur, l’avversario di Sinner al secondo turno

Sinner, inserito nella parte bassa del tabellone e con il bye al primo turno, esordirà contro il bosniaco Damir Dzumhur, numero 76 del ranking mondiale. Tra i due non ci sono precedenti in carriera. Dzumhur si è guadagnato il secondo turno con una rimonta di carattere contro il qualificato peruviano Ignacio Buse, battuto in tre set 7-6 6-7 6-1 dopo due ore e 36 minuti di partita.

Quando gioca Sinner a Miami: orario e programma del match

L’incontro è in programma oggi, sabato 21 marzo, non prima delle 18 italiane. Sinner scenderà in campo sullo Stadium Court come secondo match di giornata, dopo la sfida tra Jessica Pegula e la britannica Francesca Jones. A seguire, sempre sul centrale, toccherà alla wild card giapponese Rai Sakamoto contro il finalista di Indian Wells Daniil Medvedev. In sessione serale, dalla mezzanotte italiana, Coco Gauff e poi Alexander Zverev.

Dove vedere Sinner-Dzumhur in tv e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta in Italia sui canali Sky Sport e in streaming su SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv. Per il torneo femminile, invece, la copertura è disponibile anche in chiaro su Supertennis e sulla piattaforma SuperTenniX.