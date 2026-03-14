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Sinner liquida Zverev e vola in finale a Indian Wells. Quando si gioca e chi sfiderà

14 Marzo 2026 - 23:22 Ugo Milano
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Jannik Sinner
Jannik Sinner
Battuto il russo in due set: 6-2 6-4. È la prima finale per l'altoatesino nel torneo in California

Prima finale della carriera per Jannik Sinner a Indian Wells. L’azzurro n. 2 del mondo ha superato in semifinale il tedesco Alexander Zverev in due set con il punteggio di 6-2 6-4, in un’ora e 23 minuti di gioco. L’altra semifinale, che si disputa a seguire, vede la sfida tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. La finale del torneo in California è in programma per le 15 di domenica 15 marzo, le 23 in Italia.

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