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Miami Open 2026, Sinner batte in due set il bosniaco Dzumhur: «Le prime partite di un torneo non sono mai facili»

21 Marzo 2026 - 19:46 Ugo Milano
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Il numero due al mondo chiude la partita 6-3, 6-3. Sinner affronterà ora il vincitore tra Moutet e Machac

Jannik Sinner ha vinto al suo esordio nel Masters 1000 di Miami, superando il bosniaco Damir Dzumhur (n.76 Atp) in due set identici, 6-3, 6-3, in un’ora e 10 di gioco. L’azzurro ha mostrato grande solidità e controllo, dominando gli scambi e lasciando poche possibilità all’avversario. «Le prime partite di un torneo non sono mai facili», ha dichiarato Sinner. «Il gioco a rete è molto importante, cerco di migliorare, dipende anche dalla giornata. Partire con il break aiuta, puoi essere più aggressivo – prosegue l’altoatesino -. Non ho avuto molto tempo per adeguarmi a queste condizioni. Cerco di mettermi nella posizione di poter giocare il maggior numero di partite possibile, vado in campo e cerco di fare del mio meglio con una buona attitudine. Le prime partite di un torneo non sono mai semplici».

Il prossimo match

Nel prossimo turno, Sinner affronterà il vincitore del match tra il francese Corentin Moutet (n.33) e il ceco Tomas Machac (n.48), pronto a proseguire la sua corsa nel torneo.

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