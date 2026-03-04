«Perdi o sei morta», l’incubo della tennista Lucrezia Stefanini: la foto di una pistola in chat e le minacce per le scommesse – Il video

L'azzurra numero 138 del ranking è stata eliminata nella fase a qualificazioni a Indian Wells. Le minacce sui social e sul suo numero privato da presunti scommettitori

Lucrezia Stefanini ha ricevuto insulti e minacce da parte degli scommettitori sui social e non solo. L’azzurra, numero 138 al mondo, si trova a Indian Wells dove ha giocato e perso nelle qualificazioni del torneo californiano. «Sul mio numero Whatsapp ho ricevuto minacce di morte se non avessi perso la partita. Mi hanno inviato la foto di una pistola», ha denunciato la tennista sui propri social.

La solidarietà di Binaghi

Un episodio sul quale si è voluto esprimere anche il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, con un messaggio di vicinanza alla tennista azzurra. «Le minacce subite sono un fatto gravissimo e intollerabile. L’invio di immagini di armi, la conoscenza di dati personali e le intimidazioni rivolte a un’atleta rappresentano un salto di qualità inquietante che nulla ha a che fare con lo sport – le parole del presidente Binaghi -. Chi pensa di poter condizionare una partita attraverso la paura, o di colpire una giocatrice per interessi legati alle scommesse, deve sapere che si muove su un terreno criminale. Si tratta di comportamenti che meritano un’immediata risposta giudiziaria».