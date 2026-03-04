Ultime notizie Festival di SanremoIranTrapiantiVincenzo Schettini
SPORTMinacceScommesseSocial mediaTennisVideo

«Perdi o sei morta», l’incubo della tennista Lucrezia Stefanini: la foto di una pistola in chat e le minacce per le scommesse – Il video

04 Marzo 2026 - 11:55 Alba Romano
embed
L'azzurra numero 138 del ranking è stata eliminata nella fase a qualificazioni a Indian Wells. Le minacce sui social e sul suo numero privato da presunti scommettitori

Lucrezia Stefanini ha ricevuto insulti e minacce da parte degli scommettitori sui social e non solo. L’azzurra, numero 138 al mondo, si trova a Indian Wells dove ha giocato e perso nelle qualificazioni del torneo californiano. «Sul mio numero Whatsapp ho ricevuto minacce di morte se non avessi perso la partita. Mi hanno inviato la foto di una pistola», ha denunciato la tennista sui propri social.

La solidarietà di Binaghi

Un episodio sul quale si è voluto esprimere anche il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, con un messaggio di vicinanza alla tennista azzurra. «Le minacce subite sono un fatto gravissimo e intollerabile. L’invio di immagini di armi, la conoscenza di dati personali e le intimidazioni rivolte a un’atleta rappresentano un salto di qualità inquietante che nulla ha a che fare con lo sport – le parole del presidente Binaghi -. Chi pensa di poter condizionare una partita attraverso la paura, o di colpire una giocatrice per interessi legati alle scommesse, deve sapere che si muove su un terreno criminale. Si tratta di comportamenti che meritano un’immediata risposta giudiziaria».

Articoli di SPORT più letti
1.

«Cristiano Ronaldo è scappato», la fuga da Riad dopo l’attacco iraniano. La rotta del jet privato: così ha messo in salvo la famiglia

2.

Paralimpiadi Milano-Cortina, il comitato “censura” la divisa dell’Ucraina: «La mappa con la Crimea è propaganda politica»

3.

La ribellione delle calciatrici iraniane in Coppa d’Asia, così sfidano il regime sull’inno. La reazione dell’allenatrice – Il video

4.

Federica Brignone alza bandiera bianca: «Il mio fisico chiede il conto, la mia stagione finisce qui». Il recupero record per i Giochi e il ritiro anticipato

5.

Vince il bronzo alle Olimpiadi e torna a scuola, l’accoglienza trionfale per Flora Tabanelli – Il video

leggi anche
Adriano Panatta e Jannik Sinner
SPORT

«Improvvisati che non sanno cosa dicono», Panatta sbotta su Sinner: la reazione al fango dalla stampa spagnola

Di Giovanni Ruggiero
jannik sinner
SPORT

Sinner crolla a Doha. Il numero 2 del mondo perde la seconda partita della sua stagione contro il ceco Jakub Mensik

Di Ugo Milano
jannik sinner doha
SPORT

Sinner morbido al rientro: Machac travolto a Doha in poco più di un’ora, ora c’è Popyrin

Di Alba Romano
Jannik Sinner
SPORT

Il ritorno di Sinner in campo oggi, la rincorsa di Jannik riparte dall’Atp di Doha: quando gioca e dove vederlo in Tv

Di Giulia Norvegno