A Sinner comincia a piacere anche il doppio, Jannik vince a Montecarlo con Bergs: chi si ritrova agli ottavi (e il prossimo avversario nel singolo)

Battuti in due set (6-4, 7-5) Machac e Ruud. Ora per il campione azzurro si torna a preparare la prima sfida sulla terra rossa per il singolare: chi ci sarà e quando gioca

Pasqua in campo per Jannik Sinner, che a Montecarlo ha aperto col sorriso il torneo di doppio in coppia con il belga Zizou Bergs. I due hanno superato il ceco Tomas Machac e il norvegese Casper Ruud con un netto 6-4, 7-5 in poco meno di un’ora e mezza. Negli ottavi di finale li attende la vincente tra la coppia Andreozzi-Guinard e i fratelli Tsitsipas, Stefanos e Pavlos.

Chi sarà il primo avversario nel singolare a Montecarlo

Nel singolare, il numero 2 al mondo farà il suo ingresso al secondo turno tra martedì e mercoledì, contro il vincente del derby francese tra Ugo Humbert e il 17enne Mouise Kouamé. Il tabellone prospetta poi un possibile ottavo con Francisco Cerundolo o Stefanos Tsitsipas, un quarto con il canadese Auger-Aliassime o Ruud, e in semifinale la minaccia di Alex Zverev o Daniil Medvedev, entrambi nella parte bassa del draw.

Gli altri italiani nel doppio a Montecarlo

Oltre a Sinner, altri quattro azzurri sono iscritti al torneo di doppio. Andrea Vavassori farà coppia con Matteo Berrettini per il loro esordio martedì contro Alex de Minaur e Cameron Norrie. Stesso giorno in campo anche Flavio Cobolli e Luciano Darderi, che affronteranno lo svedese Andre Goransson e lo statunitense Evan King.