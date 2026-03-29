Occhi puntati su Sinner, stasera la finale di Miami contro Lehecka: dove vedere il match, a che ora e il sorpasso su Alcaraz

Dopo aver schiantato Zverev in semifinale, l'azzurro cerca il bis in Florida contro la sorpresa ceca. Ecco come Jannik può prendersi lo scettro del tennis mondiale

Cresce l’attesa per la finale del Miami Open, dove Jannik Sinner cercherà di confermare il suo dominio assoluto nel circuito. Dopo aver liquidato Alexander Zverev in due set (6-3, 7-6) con una prova di forza impressionante, l’altoatesino torna nell’ultimo atto del torneo che lo aveva già visto trionfare nel 2024. Una scalata che non sembra conoscere ostacoli, nemmeno davanti a un avversario solido come il tedesco, attuale numero 4 del ranking ATP. A sfidare l’azzurro sarà la vera rivelazione del torneo: Jiri Lehecka. Il ceco ha conquistato la sua prima finale Masters 1000 in carriera demolendo Arthur Fils con un doppio 6-2.

Chi è Lehecka

Lehecka arriva all’appuntamento con statistiche da record: non perde il servizio da inizio torneo, un’impresa che non si vedeva dai tempi di Novak Djokovic nel 2018. Da domani entrerà ufficialmente in top 15, ma stasera dovrà vedersela con la versione più cinica e centrata di Sinner, determinato a centrare il prestigioso “Sunshine Double”.

Il sorpasso su Alcaraz

Oltre al trofeo, la posta in palio è altissima per la classifica mondiale. Con la finale già raggiunta, Sinner ha accorciato sensibilmente le distanze da Carlos Alcaraz, complici le eliminazioni precoci dello spagnolo a Indian Wells e Miami. In caso di vittoria stasera, Jannik salirebbe a 12.400 punti, arrivando al prossimo appuntamento di Montecarlo con soli 190 punti di distacco dal rivale. Considerando che Alcaraz dovrà difendere 1000 punti nel Principato contro lo zero dell’azzurro, il sorpasso per la vetta del ranking è ormai a un passo.

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Dove vedere la partita e a che ora

La finale sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, Sky Go e Tennis TV. Grazie all’entrata in vigore dell’ora legale proprio oggi, domenica 29 marzo, il programma sul campo centrale di Miami inizierà alle 18:30 italiane. Il match di Sinner è previsto subito dopo la finale femminile tra Sabalenka e Gauff (fissata per le 20:00): l’ingresso in campo dell’azzurro è quindi stimato intorno alle 21:30.