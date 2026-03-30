Sinner vince anche a Miami e realizza il Sunshine double

Vince il torneo senza perdere nemmeno un set. Ora punta Alcaraz e il primo posto della classifica Atp

Dopo la vittoria a Indian Wells Jannik Sinner porta a casa anche il torneo di Miami e realizza il Sunshine double. In finale l’azzurro ha sconfitto il ceco Jiri Lehecka. Il punteggio finale è stato 6-4 6-4 in un’ora e 33 minuti di gioco. Il match è stato a lungo interrotto a causa della pioggia. È l’ottava volta che un giocatore riesce nell’impresa. L’ultimo è stato Roger Federer nel 2017. «Le finali sono sempre difficili. Ho cercato di restare solido, il campo era difficile a causa della pioggia. È incredibile aver realizzato questo swing in nord America ed è incredibile aver realizzato questo record (riferendosi al fatto di essere il primo a vincere il double sunshine senza aver perso nemmeno un set, ndr). Sono molto contento e ora sono felice di tornare a casa», ha detto a caldo.

La partita

Sinner, vincitore a Miami nel 2024 ma assente l’anno scorso a causa di una squalifica di tre mesi per doping, ha ora vinto tre Masters 1000 consecutivi, a partire dalla vittoria a Parigi lo scorso anno. È il primo a vincere a Miami senza perdere un set. Nella finale di Miami ha battuto il ceco Jiri Lehecka, numero 22 del ranking mondiale. 10 aces, solidità da fondo campo e la consueta freddezza nei momenti più delicati sono state le armi in più per l’altoatesino. A bordo campo i coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill. Per la statistica Sinner ha conquistato 72 punti, il ceco 60. I game dell’azzurro quasi sempre sono filati via lisci, mentre l’avversario ha dovuto soffrire per non perdere il servizio.

I Master 1000

Il punteggio finale è stato 6-4 6-4 in un’ora e 33 minuti di gioco. Da segnalare che il match, giocato all’Hard Rock stadium, è stato interrotto per oltre un’ora a causa della pioggia. Nel Master 1000 Sinner vanta una striscia di 17 vittorie consecutive senza perdere un set, una serie che lo ha visto trionfare lo scorso novembre a Parigi e questo mese nei due tornei major del circuito statunitense su cemento. Primo al mondo per game vinti al servizio (94%) e punti vinti con la prima di servizio (81%) quest’anno, Sinner ha messo a segno 10 ace domenica e ha annullato agevolmente le uniche tre palle break concesse, tutte nel quarto game del match. Ora è a soli 1.190 punti da Alcaraz nella sua corsa per riconquistare la vetta della classifica ATP.