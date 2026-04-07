Masters 1000 di Montecarlo, buona la prima per Jannik Sinner. Battuto il francese Ugo Humbert, a 6-3, 6-0 in appena un’ora di gioco

L'azzurro vola agli ottavi. «Contento del debutto rosso, ora l'obiettivo è Parigi»

«È stata una buona prestazione, bisogna cambiare lo stile di gioco e adattarsi alle circostanze. Non ho avuto molto tempo per adattarmi al campo, mi accontento di fare una partita in più. Non ho molte aspettative, ma sono felice di come ho giocato». Queste le parole di Jannik Sinner dopo la vittoria su Humbert che vale il secondo turno al Masters 1000 di Montecarlo. Il numero 2 della classifica mondiale ha piegato in due set, 6-3, 6-0, il francese, numero 27. Ora l’altoatesino accede agli ottavi di finale e giovedì affronterà uno tra l’argentino Francisco Cerundolo e il ceco Tomas Machac

«Cerco di migliorare in vista di Parigi»

«La cosa più dura è la scivolata – continua – non è facile capire le distanze. I migliori allenamenti sono le partite e sfruttare ogni momento per completare il proprio gioco. Cerco di migliorare la condizione in vista di Parigi, sono contento di come ho avuto questa transizione. È stata una partita non semplice, l’obiettivo è il Roland Garros, qui giochiamo una partita alla volta».