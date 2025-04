Rave a La Cassa, nel torinese: scontri con la polizia, 300 identificati, 14 feriti

I posti di blocco per evitare ulteriori partecipanti non sono bastati. Nel pomeriggio lo sgombero degli ex capannoni della Kemia Tau

Nel primo pomeriggio la polizia è intervenuta a un rave con centinaia di giovani avviato dalla notte scorsa nella zona industriale di La Cassa, alle porte di Torino. Il ritrovo, con musica techno, era andato avanti per tutta la notte tra i capannoni abbandonati della Kemia Tau. Davanti ai tentativi di sgombero della polizia è salita la tensione, con scontri e feriti, almeno 14, tra agenti e partecipanti. Qui le immagini delle cariche riprese dal quotidiano La Stampa.

Sul posto erano presenti almeno 500 persone. Tanti da fuori regione. Davanti al rumore che infastidiva gli abitanti della zona sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Rivoli e la Questura, con posti di blocco per scongiurare l’arrivo di altri partecipanti. Ma il tam tam sui social ha continuato a funzionare. Così nel pomeriggio, davanti alle richieste degli agenti, è scoppiata la protesta.