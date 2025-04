Niente da fare per Musetti, Alcaraz trionfa a Montecarlo: problemi fisici per l’azzurro

È tre 3-6, 6-1, 6-0 il punteggio nei tre set che regalano la prima vittoria del torneo monegasco allo spagnolo. Infortunio muscolare per Musetti nell'ultimo set

Carlos Alcaraz ha vinto la finale del torneo di Montecarlo contro Lorenzo Musetti. È il 18esimo titolo in carriera per lo spagnolo ottenuto anche a causa dei problemi fisici che hanno rallentato l’Italiano alla sua prima volta in un Masters 1000. È durato un solo un set il sogno dell’azzurro, poi rimontato dal più esperto avversario. Musetti ha perso in tre set (3-6, 6-1, 6-0) mentre Alcarazi sigla la prima vittoria nel torneo monegasco. Musetti nell’ultimo set ha dovuto fare i conti con un infortunio muscolare, che ha richiesto anche l’intervento di medico e fisioterapista.

La cavalcata di Musetti a Montecarlo

Per il tennista toscano è stata la prima volta in un Masters 1000, primo torneo che apre la stagione sulla terra rossa. Prima del toscano classe 2002, solo Fabio Fognini era riuscito a raggiungere la finale monegasca nel 2019, con tanto di trionfo contro il serbo Dusan Lajovic. Musetti è arrivato in finale dopo una gloriosa rimonta contro Alex De Minaur, battuto in semifinale in tre set. Alcaraz è arrivato all’ultima partita invece dopo aver avuto la meglio nel derby spagnolo contro Alejandro Davidovich Fokina. Con la vittoria, Musetti ENTRA/SAREBBE ENTRATO per la prima volta nella top ten del ranking Atp.