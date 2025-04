Musetti-Alcaraz, l’orario della finale anticipato e il rischio rinvio all’Atp Montecarlo: dove vedere la finale in Tv

Ultimo successo azzurro sulla terra rossa del Principato è stato nel 2019 con Fabio Fognini. Il tennista toscano si gioca un posto nella top ten del ranking Atp. Meteo permettendo

È chiamato all’impresa storica Lorenzo Musetti, che oggi domenica 13 aprile affronta Carlos Alcaraz nella finale dell’Atp di Montecarlo. Per il tennista toscano è la prima volta in un Masters 1000, primo torneo che apre la stagione sulla terra rossa. Prima di Musetti, solo Fabio Fognini era riuscito a raggiungere la finale monegasca nel 2019, con tanto di trionfo contro il serbo Dusan Lajovic. Musetti arriva in finale dopo una gloriosa rimonta contro Alex De Minaur, battuto in semifinale in tre set. Alcaratz arriva invece dopo aver avuto la meglio nel derby spagnolo contro Alejandro Davidovich Fokina. Con la vittoria, Musetti entrerebbe per la prima volta nella top ten del ranking Atp.

A che ora gioca Musetti e il rischio rinvio

La finale tra Musetti e Alcaratz è stata anticipata alle 12 di domenica 13 aprile. La decisione degli organizzatori è dovuta alla minaccia di pioggia nel pomeriggio sul Principato. La partita doveva giocarsi alle 15, ma le previsioni meteo hanno spinto per anticipare di due ore, non essendoci alcuna copertura sul campo di Montecarlo. Ma il rischio è che comunque la gara possa interrompersi ripetutamente, soprattutto se dovesse arrivare al terzo set. Le previsioni non promettono nulla di buono per le prossime ore. In caso di ulteriore rinvio, si potrebbe giocare lunedì. Ma se neanche quel giorno fosse possibile scendere in campo, il rischio estremo è che la finale potrebbe non disputarsi più. E lo stesso vale per quella del doppio tra britannici Glasspoll/Cash e il monegasco Arneodo e il francese Guinard, che giocheranno dopo l’azzurro e lo spagnolo.

Musetti-Alcaraz: dove vederla in tv

La finale Musetti-Alcaraz sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva sui canali di Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv.