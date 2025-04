Montecarlo, Musetti c’è! Sconfitto De Minaur. L’azzurro vola in finale

Ora è sfida contro Carlos Alcaraz: i precedenti, quando giocano e dove vederla

Incredibile Lorenzo Musetti che batte l’australiano Alex De Minaur, vincendo il tie-break 7-4 nella semifinale del Masters 1000 di Montecarlo. I due si sono affrontati per la terza volta: nella prima, agli Australian Open del 2022, con la vittoria dell’australiano in 4 set. Poi ci fu la rivincita dell’azzurro, lo scorso anno, in tre set al Queen’s. Stavolta Musetti ha conquistato il secondo set con il punteggio di 6-4, mentre il rivale si è aggiudicato il primo in modo schiacciante: 6-1.

Il percorso di Musetti a Monte Carlo

Era la prima semifinale di un torneo Masters 1000 per il 23enne nato a Carrara, ad attendere in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz. Dopo un percorso sulla terra rossa di Monte Carlo in cui il futuro numero 13 al mondo (e forse qualche posticino in più) ha dovuto far fuori l’amico Matteo Berrettini e il campione in carica Stefanos Tsitsipas. Contro l’australiano De Minaur il tennista azzurro, prima di questa sfida, aveva un record di una partita vinta e una persa, nessuna su terra.

La finale contro Carlos Alcaraz: i precedenti, quando giocano e dove vederla

Con la vittoria du De Minaur, Musetti raggiunge la sesta finale in carriera e diventa il terzo italiano a raggiungere la finale del torneo monegasco dopo Corrado Barazzutti nel 1977 e Fabio Fognini nel 2019. E continua così il suo percorso che, dopo un inizio brillante e una fase di stallo, si è rinvigorito con il bronzo olimpico conquistato a Parigi 2024. Ad attenderlo in finale Carlo Alcaraz, che guida per 3 vittorie a 1 i confronti diretti con l’italiano. L’ultima vittoria per Musetti risale al 2022 ad Amburgo, poi tre vittorie consecutive del giovanissimo spagnolo. La finale si giocherà domenica 13 aprile alle ore 12. Andrà in onda su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport Tennis (203). Oltre che in streaming su Sky Go e Now