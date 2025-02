Fabio Fognini e gli auguri alla moglie Flavia Pennetta: «Non importa quanti anni aggiungi alla tua età, sei ancora la numero uno per me»

La dichiarazione di amore del campione azzurro all'ex tennista sui social: «Mi rendo conto di quanto sono fortunato a condividere la mia vita con la più grande donna che abbia mai incontrato»

Mentre Jannik Sinner passa dallo sfilare sotto la rete del campo da tennis alla prima fila di Gucci alla Milano Fashion Week il collega, Fabio Fognini, schiaccia una delle più belle dichiarazioni d’amore mai fatte a sua moglie, l’ex tennista azzurra Flavia Pennetta.

«Andiamo incontro alla vecchiaia e lo facciamo insieme. Noi pensiamo allo stesso modo. Leggiamo le nostre menti. Sappiamo ciò che l’altro vuole senza chiedere. Tu non sei solo la donna dei miei sogni, sei anche la madre dei miei figli. A volte ci irritiamo un po’ l’un l’altro. Altre volte, forse, ci diamo per scontati.

Ma di tanto in tanto,come oggi,penso a tutto questo e mi rendo conto di quanto sono fortunato a condividere la mia vita con la più grande donna che abbia mai incontrato. Sei ancora affascinante e mi ispiri. Mi incoraggi al meglio. Non importa quanti anni aggiungi alla tua età, sei ancora la numero uno per me. Buon compleanno super mamma. Siempre a tu lado, Cada dia mas», scrive Fognini sui social, postando una foto della sua amata. Il tennista si è sposato con Flavia Pennetta nel 2016. Hanno tre figli. Il primo, Federico, nato nel 2017 e così chiamato in memoria del tennista Federico Luzzi, morto nel 2008 a 28 anni. La secondogenita è Farah, ed è nata nel 2019, mentre nel 2021 è arrivata la terza figlia, Flaminia.