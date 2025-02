Milano, alla Fashion Week il vero vip è Jannik Sinner: sorrisi e chiacchiere con una sua grande fan, Anna Wintour – Il video

Il campione di tennis e la direttrice di Vogue America erano seduti in prima fila alla sfilata di Gucci

Jannik Sinner era presente alla Fashion Week di Milano, in prima fila alla sfilata di Gucci, suo sponsor personale. Tanti i flash per il campione azzurro, alla prima uscita dopo l’accordo con la Wada. A catturare l’attenzione dei fotografi la posizione del tennista numero uno al mano, seduto accanto ad Anna Wintour, pietra miliare della moda, direttrice di Vogue America, grande appassionata di tennis e tifosa proprio dell’azzurro. I due hanno scambiato qualche chiacchiera. Dopo l’annuncio della sospensione di tre mesi per il caso Clostebol, Jannik è tornato a Monaco, dove risiede, ed ha fatto visita alla sua famiglia a Sesto Pusteria. La partecipazione alla sfilata che dà il via alla settimana milanese della moda rappresenta il suo primo appuntamento pubblico. Le immagini della sua partecipazione all’evento fashion hanno fatto presto il giro del web.