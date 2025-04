Parigi-Roubaix: il campione olandese Van der Poel si prende una borraccia in faccia da uno spettatore. Ma prosegue e vince – Il video

L'incidente è avvenuto a 33 chilometri dalla fine. Fortunatamente senza conseguenze

L’olandese Mathieu Van der Poel ha vinto per distacco la Parigi-Roubaix. Per l’ex campione del mondo è il terzo successo consecutivo nella ‘classicissima’ francese, come riuscì a Francesco Moser nel 1978, 1979 e 1980. Ma ha avuto un imprevisto non da poco. Il ciclista è stato colpito in pieno volto da quella che sembra una piccola borraccia lanciata da una persona sistemata ai bordi della carreggiata. Non è caduto, ha proseguito la sua corsa raggiungendo poi il podio ma la paura è stata tanta. L’incidente è avvenuto a 33 chilometri dalla fine. L’oggetto è finito tra le ruote ma, per fortuna, non sotto una di esse. Un gesto che è stato commentato duramente anche dal telecronista: «L’anno scorso un berretto… adesso una borraccia! Van der Poel è sotto attacco. Per favore, basta!».

Honte au spectateur qui a jeté un bidon (de la Visma) sur le visage de Mathieu van der Poel. #ParisRoubaix pic.twitter.com/CNh7YJpiTF — Le Gruppetto (@LeGruppetto) April 13, 2025

Parigi-Roubaix: le altre posizioni

Al secondo posto, staccato di 1’18”, si è piazzato il campione del mondo Tadej Pogacar, che era in fuga con Van der Poel ma ha perso terreno dal rivale a causa della caduta a 38 km dal traguardo. Al terzo posto un altro ex campione del mondo, il danese Mads Pedersen, che ha preceduto il belga Wourt Van Aert.