Grande giorno per l’Italia della corsa: Iliass Aouani vince la maratona e Nadia Battocletti i 10km su strada agli europei di Lovanio

Entrambi con passo da record, gli azzurri conquistano la medaglia d'oro nelle due competizioni agli europei in Belgio

Giornata trionfale per l’Italia della corsa a Lovanio, in Belgio dove oggi, domenica 13 aprile, l’azzurro Iliass Aouani, ha dominato la maratona maschile degli Europei di corsa su strada e la connazionale Nadia Battocletti è arrivata prima nei 10 chilometri di corsa su strada. Medaglia d’oro per entrambi.

L’impresa di Aouani

Aouani, ingegnere milanese, dopo una gara condotta sempre nelle posizioni di testa. L’azzurro ha piazzato l’allungo decisivo negli ultimi metri, chiudendo con il tempo di 2h09:05. Alle sue spalle, tre atleti israeliani: Gashau Ayale, battuto in volata con 2h09:08, il vicecampione mondiale Maru Teferi, terzo in 2h09:17, e Haimro Alame, quarto in 2h09:27. Aouani è il secondo azzurro più veloce di sempre nella maratona sempre con 2h06:06 fatto registrare lo scorso dicembre nei 42 chilometri di Valencia. Oggi, il 29enne allenato a Ferrara da Massimo Magnani coglie il risultato più importante della carriera. Nella maratona maschile per l’Italia, Aouani è il sesto oro europeo della storia, dopo quelli di Gelindo Bordin (1986 e 1990), Stefano Baldini (1998 e 2006) e Daniele Meucci (2014).

Il fulmine Battocletti

La vittoria dell’ingegnere milanese arriva poche ore dopo quella di Nadia Battocletti nei 10 chilometri di corsa su strada sempre a Lovanio, conclusi con il tempo di 31:10 sotto una leggere pioggia. La classe 2000, 25 anni compiuti ieri, ha migliorato di 9 secondi il suo record personale. L’argento olimpico dei 10.000 metri, 25 anni compiuti ieri, festeggia così, il quarto titolo europeo in poco più di dieci mesi e in tre superfici diverse: 5.000 e 10.000 su pista a Roma, cross ad Antalya, adesso anche su strada. L’argento nella corsa di oggi è andato alla tedesca Eva Dieterich (31:25) e il bronzo alla slovena Klara Lukan (31:26), entrambe in rimonta sulla portoghese Mariana Machado (31:30) che ha chiuso quarta.