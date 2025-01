Chi è Kelly Ann Doualla, la nuova stella dell’atletica italiana: a 15 anni è già tra le più veloci di sempre – Il video

Nata in Italia da genitori originari del Camerun, vive a Sant'Angelo Lodigiano e si allena insieme a ragazzi più grandi di lei (che però non riescono a tenerle testa)

Si chiama Kelly Ann Doualla, ha solo 15 anni e ha tutte le carte in regola per diventare una campionessa dell’atletica. Con le sue ultime prestazioni, la sprinter lombarda, figlia di genitori originari del Camerun, ha catturato le attenzioni di tutto il mondo. Ieri, sabato 18 gennaio, Doualla ha disputato una gara di corsa su 60 metri al PalaCasali di Anconi. Una competizione – valida come quarta tappa del World Indoor Tour – dominata proprio dalla 15enne italiana, che ha tagliato la linea del traguardo in appena 7″23, un tempo eccezionale per una ragazza della sua età, che gli è valso anche il primato europeo della categoria under 18.

La quarta italiana più veloce di sempre

Prima della gara di Ancona, il record apparteneva all’olandese N’Ketia Seedo: 7″24, registrati in una competizione del 2020. Con la prestazione di ieri, Doualla è diventata anche la quarta italiana più veloce di sempre nei 60 metri. Le uniche a fare meglio di lei, almeno per il momento, sono: Marisa Masullo (con 7″19 nel 1983), Manuela Levorato (con 7″20 nel 1999) e Zaynab Dosso (con 7″02, record nazionale, nel 2024).

Chi è Kelly Ann Doualla

Kelly Ann Doualla, 15 anni, è nata a Pavia da genitori originari del Camerun – entrambi operatori sanitari – ma da tempo cittadini italiani. La sua famiglia vive a Sant’Angelo Lodigiano e in pista la giovane sprinter lombarda difende i colori del Cus Pro Patria Milano, dove si allena con coach Walter Monti. Quest’ultimo la fa correre insieme a maschi di 16 e 17 anni, gli unici che riescono a tenerle testa, o almeno ci provano. «Tuttora, Kelly non sa cosa sia la sconfitta», racconta il suo allenatore. Doualla frequenta il liceo delle scienze applicate con curvatura sportiva e pare che l’unica disciplina che proprio non le piace sia il nuoto.

Video copertina: X/Atletica Italiana