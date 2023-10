Victoria e David Beckham: il siparietto sulla “working class” diventa virale – Il video

Circola in rete una scena tratta dal nuovo documentario Beckham, sulla vita del calciatore David Beckham, e sua moglie Victoria. Lei, dal divano di casa sua ripercorre le origini della sua famiglia, definendola umile, da “working class”. «Vengo da una famiglia molto, molto operaia», dice l’ex Spice girl a favore di telecamera. Il consorte non ci ci sta: «Con quale macchina tuo padre ti portava a scuola?». «No, no, no. Dipende», replica lei, incalzata. «Quale?», insiste Mr Beckham. «In una Rolls-Royce», ammette Posh Spice rivelando che la sua famiglia di modesto aveva ben poco. «Grazie», dice David soddisfatto prima di chiudere la porta.

October 5, 2023

(in copertina foto EPA/Tolga Akmen)

