Raoul Bova, la presunta amante Martina Ceretti e l’audio virale su TikTok: cosa sta succedendo dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona

Nell'ultima puntata del suo podcast Fabrizio Corona ha diffuso i presunti messaggi e gli audio privati tra Raul Bova e Martina Ceretti. Intanto si rincorrono le voci della separazione tra l'attore e Rocio Munoz Morales

Il nome di Raoul Bova è tornato al centro dell’attenzione mediatica dopo l’ultima puntata del podcast Falsissimo di Fabrizio Corona. Al centro della vicenda c’è Martina Ceretti, modella 23enne, che Corona ha indicato come la presunta amante dell’attore, parlando di una relazione segreta durata oltre due anni e svelando, tra le altre cose, presunti messaggi e alcuni vocali che avrebbe come protagonista proprio la voce di Bova. L’audio, trasmesso parzialmente nel corso della puntata intitolata «Falsissimo Island pt.1», è diventato virale su TikTok, e gli utenti hanno iniziato a fare quello che riesce meglio alla rete: remixare, modificare e parodizzare. Intanto si rincorrono le voci del presunto allontanamento tra l’attore e la compagna Rocio Munoz Morales, i due sarebbero in crisi da alcuni mesi.

La risposta di Martina Ceretti

Corona non si è limitato a parlare del presunto legame tra Ceretti e Bova, ma ha tirato in ballo anche altri personaggi noti, come Stefano De Martino e il calciatore Sandro Tonali. Anche loro avrebbero avuto una relazione con la modella secondo Corona. Ceretti, tuttavia, ha subito preso le distanze da quanto mostrato nel podcast. In una serie di Instagram stories, la giovane ha smentito di aver mai autorizzato la diffusione di materiali privati e ha respinto l’immagine di sé che emerge dalla puntata: «Mi ha descritto come una ragazza che non sono. È molto facile giudicare una persona dalla copertina», ha scritto.

Il tag all’amico che ha diffuso gli audio

Curiosamente, però, Ceretti ha anche taggato l’amico Federico Monzino, colui che, come confermato pubblicamente, ha mostrato a Corona le chat e gli audio finiti poi in Falsissimo. Pur dichiarandosi estranea alla vicenda, ha difeso Monzino dalle accuse mosse dallo stesso Corona nel podcast, precisando che non è un tossicodipendente e che vive in condizioni ben diverse da quelle descritte.