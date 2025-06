«Fabrizio Corona ha provato a baciarmi con insistenza, l’ho rifiutato»: il racconto della tiktoker Greta De Santi – Il video

La confessione della 26enne durante una live su Twitch

«Con un escamotage, mentre sono nel bagno con la mia amica, Fabrizio Corona entra e prova a baciarmi». È la confessione di Greta De Santi, popolare tiktoker di 26 anni, seguita da oltre 340mila follower, in una diretta Twitch con GrenBaud. La ragazza ha raccontato di una vecchia serata trascorsa a casa del re dei paparazzi. «Sono stata invitata da un suo amico a casa sua, c’era anche la sua fidanzata, una cantante, che mi guardava malissimo», ha detto durante la live. «A un certo punto Fabrizio si è alzato e mi ha chiesto: “Ci proveresti con me? Ti piaccio?”. Io avevo 22 anni e gli ho risposto che non ero interessata a uomini con la barba, perché mi piacciono più giovani».

Il racconto della tiktoker

La risposta della 26enne, però, non è stata gradita a Corona che, stando al racconto della tiktoker, si sarebbe offeso: «Mi ha detto: “Ma perché? Come osi? Come ti permetti?”. Io gli ho replicato che anche lui frequentava ragazze più giovani, quindi il discorso era lo stesso». Il momento più delicato è arrivato poco dopo, quando la giovane, insieme a un’amica, si trovava in bagno. «Lui è entrato con un escamotage e ha provato a baciarmi», ha raccontato la tiktoker. «Si è avvicinato molto, io mi sono tirata indietro, lui ha cercato di mettere la lingua in bocca e io mi sono ritratta. Un amico che mi aveva invitato ha visto la scena e ha bloccato Fabrizio, dicendogli: “Fabri, lei è fidanzata con un mio amico, lasciala stare”», ha aggiunto Greta De Santi.

«Eravamo tutti ubriachi»

Da quel momento la ragazza ha deciso di andarsene. Alla domanda di GrenBaud se si fosse sentita molestata, la tiktoker replicato stemperando i toni: «Ma no figurati, eravamo tutti ubriachi. Ha cercato di limonarmi, gli ho detto di no, ha insistito, abbiamo avuto bisogno dell’aiuto. Roba da ordinaria amministrazione, va benissimo ragazzi».