Fabrizio Corona rincorre Stefania Cappa per le strade di Milano: «Ho intervistato tutti i protagonisti del caso Garlasco» – Il video

L'ex re dei paparazzi su Instagram: «Alcune figure interne alla famiglia Cappa ci hanno aiutato a ricostruire il vero movente dell’omicidio di Chiara Poggi»

Fabrizio Corona ha pubblicato sul profilo Instagram di Falsissimo, il format che va in onda sul suo canale YouTube, un filmato che lo ritrae mentre rincorre Stefania Cappa – cugina di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco – per le strade di Milano. Il video dell’ex re dei paparazzi fa da anticipazione alle nuove rivelazioni che, a detta di Corona, verranno svelate nella prossima puntata del programma. «Abbiamo intervistato tutti i protagonisti: Andrea Sempio, Ermanno Cappa — che non aveva mai parlato prima con nessuno —, Bruscagin, i testimoni chiave, e soprattutto figure interne alla famiglia Cappa, che ci hanno aiutato a ricostruire il vero movente dell’omicidio di Poggi», si legge nella didascalia del post.

L’incontro con Ermanno Cappa

Uno dei momenti centrali del nuovo episodio sarà, con ogni probabilità, il confronto tra Corona ed Ermanno Cappa, padre delle gemelle «K», e noto avvocato milanese con studio a Brera, già dirigente legale della Banca Regionale Europea, anche lui presente nel filmato pubblicato dall’ex fotografo. Il faccia a faccia tra i due, documentato da la Repubblica, si è svolto mercoledì 28 maggio in piazza Gae Aulenti, nel cuore del capoluogo lombardo.

Il caso Garlasco, nonostante la condanna definitiva di Alberto Stasi a 16 anni di carcere, continua a far discutere, soprattutto dopo la riapertura delle indagini. Le nuove iniziative mediatiche hanno, infatti, riacceso i riflettori su uno dei casi di cronaca nera più dibattuti della storia recente italiana. Nel frattempo, i legali di Stasi e di Andrea Sempio, indagato dalla procura di Pavia, hanno invitato alla prudenza e al rispetto per le persone coinvolte, auspicando un ridimensionamento dell’esposizione mediatica: «Serve calma, e che l’attenzione attorno a questa dolorosa vicenda si attenui».

Foto copertina: ANSA / MATTEO CORNER | Fabrizio Corona arriva in tribunale, Milano 11 Aprile 2024