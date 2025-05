Delitto di Garlasco, il faccia a faccia tra Fabrizio Corona e il padre delle gemelle Cappa a Milano: «I giornalisti scrivono caz**te»

L'ex re dei paparazzi ripreso mentre parla con l'avvocato Ermanno Cappa in piazza Gae Aulenti, nel capoluogo lombardo

Che il delitto di Garlasco sia diventato la nuova fissa di Fabrizio Corona, lo si era capito già da qualche tempo. E mentre dalla procura di Pavia continuano a filtrare sempre più dettagli sulla riapertura di uno dei casi di cronaca nera più dibattuti della storia recente italiana, l’ex re dei paparazzi prosegue nella sua missione per andare alla ricerca della verità. Al punto che nella serata di mercoledì 28 maggio, scrive Massimo Pisa su Repubblica, Corona è stato ripreso mentre parlava con Ermanno Cappa, padre delle gemelle Paola e Stefania, contro cui la corsa settimana l’ex paparazzo ha lanciato pesantissime accuse (non documentate).

Il faccia a faccia tra i due a Milano

L’incontro tra Corona e Cappa è avvenuto sotto la Torre Unicredit nella frequentatissima piazza Gae Aulenti, a Milano. E stando a quanto scrive Repubblica, il padre delle due gemelle – che è un importante avvocato, con uno studio nel quartiere di Brera, e un passato da direttore degli affari legali della Banca Regionale Europea – appare lamentarsi per la pressione mediatica a cui è stata sottoposta la sua famiglia: «Mettono in piazza così, alla c**zo di cane… Ma i giornalisti inventano anche delle caz**te». A questo sfogo, Corona si limita a rispondere: «Questo sì, questo sì». Ed Ermanno Cappa allora insiste: «Ma sì, perché eccita la gente, l’immaginario collettivo».

Le accuse di Corona alle gemelle Cappa

A riportare le gemelle Cappa sotto i riflettori mediatici hanno contribuito anche alcune dichiarazioni fatte di recente da Corona, che aveva parlato durante il suo programma di una serie di messaggi vocali (diffusi da Le Iene) scambiati tra Paola Cappa e Francesco Chiesa Soprani, ex manager di vip, a proposito della gemella Stefania e della nuova indagine sul delitto di Chiara Poggi. Corona è tornato poi a esporsi pubblicamente sul caso, offrendo la sua personale ricostruzione dei fatti davanti alle telecamere, proprio fuori dal Tribunale di Pavia, nello stesso giorno in cui era previsto (ma poi rinviato) l’interrogatorio di Andrea Sempio, unico nuovo indagato. Secondo l’ex fotografo, il procuratore Fabio Napoleone avrebbe nel cassetto già da tempo alcune prove certe sul delitto di Garlasco, ma che sarebbero state ottenute illegalmente e quindi non sarebbero utilizzabili.