«Ho ucciso un’altra donna», il killer di Denisa Adas confessa un altro omicidio: le rivelazioni di Vasile Frumuzache. Chi era l’altra vittima

Già arrestato per l'omicidio della 30enne scomparsa da Prato, il 32enne romeno ha svelato un altro delitto in un nuovo interrogatorio. Anche in quel caso la vittima era una prostituta

Vasile Frumuzache ha confessato di aver ucciso un’altra donna un anno fa. Il 32enne romeno aveva già ammesso di essere il killer di Maria Danisa Adas, la 30enne scomparsa da Prato lo scorso maggio. Frumuzache è stato nuovamente interrogato oggi 5 giugno, a 24 ore dal primo interrogatorio in cui aveva fatto le prime ammissioni sul delitto della escort anche lei romena.

Chi era l’altra vittima di Frumuzache

La guardia giurata ha detto di aver ucciso circa un anno fa un’altra donna. Si tratta di un’altra prostituta scomparsa l’1 agosto 2024 a Montecatini Terme, in provincia di Pistoia. Quando è stata ispezionata la casa del reo confesso, dove è stata trovata la testa carbonizzata di Denisa Adas, i carabinieri hanno ritrovato anche un’auto nel box dell’abitazione di Monsummano. Si tratterebbe di quella di una ragazza sparita almeno da agosto 2024: Ana Maria Andrei, anche lei prostituta come Denisa Adas. Frumuzache ha ammesso di averla uccisa a coltellate e di aver abbandonato il corpo nello stesso luogo in cui ha lasciato il corpo di Denisa Adas. In quel campo sono stati trovati resti di un cadavere.

L’omicidio dopo il rifiuto di un rapporto e l’auto della vittima in garage

Frumuzache ha spiegato di aver ucciso Andrei, dopo che si è rifiutata di sostenere una prestazione sessuale a pagamento. La vettura, riverniciata, è stata trovata stamani in una nuova perquisizione fatta a casa di Frumuzache a Monsummano. L’automobile apparteneva a una donna di cui venne fatta denuncia di scomparsa l’1 agosto 2024.

Il presunto ricatto dietro l’omicidio di Danisa Adas

Frumuzache ha raccontato agli inquirenti di essere stato da Danisa Adas come cliente. Dopo un rapporto sessuale, nel residence di via Ferrucci a Prato, secondo la guardia giurata la donna lo avrebbe ricattato. Dopo che la 30enne avrebbe scoperto la sua professione, lo avrebbe minacciato di dire tutto a sua moglie se non le avesse dato 10 mila euro per comprare il suo silenzio. L’uomo è sposato e ha due figli. E sarebbe stato a quel punto che Frumuzache ha deciso di soffocare la donna, per poi nascondere il suo cadavere decapitato nella sua valigia nera.