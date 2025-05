Prato, Denisa Maria Adas scomparsa nel nulla. Si indaga per sequestro di persona

La trentenne aveva raggiunto la città toscana il 15 maggio scorso. Ma dalla notte del 16 lei è irreperibile, i cellulari spenti

Potrebbe esserci un sequestro di persona dietro la scomparsa di Denisa Maria Adas, 30 anni, di origine romena, che abita a Roma e di cui non si hanno notizie dal 15 maggio scorso, giorno in cui risulta aver raggiunto Prato. A renderlo noto è la procura di Prato in una nota spiegando che «alcune risultanze investigative al vaglio della procura depongono per ritenere che» la donna «temesse per la propria incolumità. Le indagini sono in corso per comprendere le ragioni della scomparsa e ricostruire la rete di relazioni, onde verificare la fondatezza dell’ipotesi delittuosa e il movente del reato per cui si procede».

L’incontro per lavoro

La donna, secondo quanto ricostruito dalla procura, avrebbe lavorato come escort. Sarebbe arrivata da Roma a Prato venerdì scorso, a bordo della sua auto, ed «è risultata risiedere al residence Ferrucci, prenotato dalla stessa sino alla giornata di ieri. L’ultima notizia» sulla donna «risale alle 23.30» del 16 maggio. «Poco prima, intorno alle 20.45, un cliente ha lasciato il residence. L’auto nella disponibilità della donna è rimasta parcheggiata in prossimità della struttura alberghiera e le sue utenze risultano irraggiungibili».