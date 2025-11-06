Ultime notizie Donald TrumpFranciaUcrainaZohran Mamdani
CULTURA & SPETTACOLOArteCinemaJohnny DeppLombardiaMilano

Johnny Depp sbarca in Italia come artista: due opere in mostra a Milano

06 Novembre 2025 - 23:51 Ugo Milano
embed
johnny depp yesterday's flowers
johnny depp yesterday's flowers
Le due serigrafie, parte di una serie dell'attore, in esposizione dal 6 novembre

Study I e Study II, della serie Yesterday’s Flowers, sono le due opere con cui Johnny Depp debutta in Italia come artista figurativo. Si tratta di due serigrafie che raffigurano fiori e rappresentano una meditazione sul tempo che passa, reso attraverso sfondi che vanno dall’ocra al pervinca, evocando il trascorrere dei giorni e delle stagioni. «Queste opere – spiega Deodato Salafia, Ceo di Deodato Arte, che organizza l’esposizione – rivelano un Johnny Depp autentico, libero da ogni ruolo. Con Yesterday’s Flowers ci mostra la parte più intima del suo sguardo: quella che osserva il mondo con profondità, passionale malinconia e meraviglia». Le due edizioni limitate saranno esposte a Milano, negli spazi di via Nerino 1 a partire dal 6 novembre.

Il percorso artistico di Johnny Depp

Noto al mondo per gli istrionici ruoli al cinema nei panni del pirata Jack Sparrow o di Edward Mani di Forbice, Johnny Depp è appassionato di disegno e pittura fin da ragazzo. Negli anni ha provato diverse tecniche – pittura, disegno, collage, serigrafia – e dopo anni di lavoro riservato ha esordito pubblicamente nel 2022 con Friends & Heroes, ritratti di icone e persone care, tra cui Bob Marley e River Phoenix. A questa mostra ne ha fatto seguito un’altra, A Bunch Of Stuff nel 2024, ma prima di oggi la sua produzione non era mai arrivata in Italia.

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

La rovinosa caduta di Iva Zanicchi nel dietro le quinte di Belve: «Porca p*****a, ma io cado sempre!». Ecco come ha reagito Fagnani – Il video

2.

Irene Pivetti a Belve, scintille con Francesca Fagnani: «In tv vestita da cat woman? È il mestiere» – Il video

3.

Stefania Sandrelli e la distruzione della casa di Gino Paoli: «Gli spaccai un bel po’ di cose, tra cui lo stereo»

4.

Angelica Schiatti straccia l’assegno di Morgan, rifiutato il risarcimento da 100mila euro: il processo per stalking continua

5.

Hideo Kujima fa una foto con Zerocalcare e fa infuriare i fan turchi: «Hai incontrato un terrorista». E il fumettista risponde con un video

leggi anche
johnny depp festival cinema roma
CULTURA & SPETTACOLO

Johnny Depp: «Per Edward Mani di Forbice i produttori volevano Tom Cruise. La Disney mi chiese se Jack Sparrow fosse gay o drogato»

Di Alba Romano
CULTURA & SPETTACOLO

Will Smith, Russell Crowe, Ed Sheeran, Johnny Depp a Lajatico: sfilata di stelle per la festa di Bocelli – Il video

Di Massimo Ferraro
CULTURA & SPETTACOLO

Johnny Depp potrebbe tornare ad essere Jack Sparrow, la conferma del produttore Jerry Bruckheimer

Di Gabriele Fazio