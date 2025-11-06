Johnny Depp sbarca in Italia come artista: due opere in mostra a Milano

Le due serigrafie, parte di una serie dell'attore, in esposizione dal 6 novembre

Study I e Study II, della serie Yesterday’s Flowers, sono le due opere con cui Johnny Depp debutta in Italia come artista figurativo. Si tratta di due serigrafie che raffigurano fiori e rappresentano una meditazione sul tempo che passa, reso attraverso sfondi che vanno dall’ocra al pervinca, evocando il trascorrere dei giorni e delle stagioni. «Queste opere – spiega Deodato Salafia, Ceo di Deodato Arte, che organizza l’esposizione – rivelano un Johnny Depp autentico, libero da ogni ruolo. Con Yesterday’s Flowers ci mostra la parte più intima del suo sguardo: quella che osserva il mondo con profondità, passionale malinconia e meraviglia». Le due edizioni limitate saranno esposte a Milano, negli spazi di via Nerino 1 a partire dal 6 novembre.

Il percorso artistico di Johnny Depp

Noto al mondo per gli istrionici ruoli al cinema nei panni del pirata Jack Sparrow o di Edward Mani di Forbice, Johnny Depp è appassionato di disegno e pittura fin da ragazzo. Negli anni ha provato diverse tecniche – pittura, disegno, collage, serigrafia – e dopo anni di lavoro riservato ha esordito pubblicamente nel 2022 con Friends & Heroes, ritratti di icone e persone care, tra cui Bob Marley e River Phoenix. A questa mostra ne ha fatto seguito un’altra, A Bunch Of Stuff nel 2024, ma prima di oggi la sua produzione non era mai arrivata in Italia.