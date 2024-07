Will Smith, Russell Crowe, Ed Sheeran, Johnny Depp a Lajatico: sfilata di stelle per la festa di Bocelli – Il video

Per celebrare i suoi 30 anni di carriera, il tenore ha invitato tante celebrità nel suo paese d’origine per tre giorni di concerti ed eventi

Cosa ci fanno alcune delle celebrità più famose al mondo in un comune italiano di poco più di mille abitanti, nel Pisano? A unirli è la musica, ma soprattutto l’invito di Andrea Bocelli che per tre serate ha riunito nella sua Lajatico cantanti e attori per esibirsi nei suoi concerti al Teatro del silenzio, l’anfiteatro inaugurato nel 2006 proprio su iniziativa del tenore. L’occasione sono i 30 anni di carriera di Bocelli e sul palco si sono alternati grandi artisti, da Placido Domingo, José Carreras, Nadine Sierra, Brian May. Ma anche gli italiani Zucchero, Tiziano Ferro, Laura Pausini, Eros Ramazzotti. Nella seconda serata poi ha fatto un certo effetto vedere prima nel backstage e poi a esibirsi grandi star di Hollywood come Will Smith con il figlio Jaden, Johnny Depp, Russel Crowe, insieme al cantante britannico Ed Sheeran.

Leggi anche: