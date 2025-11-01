Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpJannik SinnerUcraina
CULTURA & SPETTACOLO

Addio a Tchéky Karyo, la star di Nikita e L’Orso si è spento a 72 anni

01 Novembre 2025 - 13:04 Alba Romano
Tchéky Karyo
Tchéky Karyo
Aveva un tumore. L'annuncio da parte della famiglia

L’attore francese di origini turche Tchéky Karyo è morto in Bretagna all’età di 72 anni in seguito ad un tumore. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla famiglia – la moglie, l’attrice Valérie Keruzoré e i figli – con un comunicato diffuso dalla sua agente Élisabeth Tanner. Conosciuto per esser stato l’agente Bob in “Nikita” (1990) di Luc Besson e il cacciatore de “L’orso” (1988) di Jean-Jacques Annaud.

Tchéky Karyo, il mentore in Nikita

Nato a Istanbul il 4 ottobre 1953 con il nome di Baruh Djaki Karyo, da padre ebreo sefardita e madre greco-ortodossa, si era trasferito da bambino a Parigi, dove aveva scoperto la passione per la recitazione. Dopo gli studi al Conservatorio, aveva iniziato la carriera teatrale, calcando anche il palcoscenico del Festival di Avignone, prima del grande schermo. Debuttò nel 1983 nel film “Il ritorno di Martin Guerre”, nello stesso anno venne nominato ai César per la sua interpretazione nella pellicola “La spiata”. Poi ruoli secondari in “Le notti della luna piena” (1984) di Éric Rohmer e “Amour braque – Amore balordo” (1985) di Andrzej Żuławski. Nel 1986 vinse il Premio Jean Gabin. La fama la raggiunse alla fine degli anni Ottanta con “L’orso” (1988) di Jean-Jacques Annaud, in cui interpretava un cacciatore tormentato, e con “Nikita” (1990) di Luc Besson, nei panni dell’agente Bob, mentore della protagonista Anne Parillaud.

