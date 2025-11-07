Trump riceve Orbán alla Casa Bianca e striglia i leader Ue: «Dovete rispettarlo. Un nuovo incontro con Putin? C’è sempre una possibilità»

Il presidente americano valuta un'esenzione al suo alleato per evitargli le sanzioni sul petrolio russo: «Non ha alternative»

È cominciata con una stretta di mano e grandi sorrisi la visita di Viktor Orbán all’amico e alleato Donald Trump alla Casa Bianca. Il premier ungherese è volato a Washington per incontrare il presidente americano. Due i temi principali sul tavolo: un incontro per porre fine alla guerra in Ucraina, che l’Ungheria si era detta disposta a ospitare, e le sanzioni americane sul settore energetico russo, che rischiano di avere un peso non indifferente per Budapest.

Le esenzioni all’Ungheria sulle sanzioni al petrolio russo

La prima novità annunciata da Trump poco prima dell’inizio del bilaterale riguarda proprio le sanzioni. «Stiamo valutando la possibilità» di dare un’esenzione all’Ungheria sulle sanzioni al petrolio russo, ha detto il presidente americano ai giornalisti presenti alla Casa Bianca. Nei mesi scorsi, Trump ha fatto forti pressioni sull’Unione europea affinché smettesse di acquistare petrolio e gas dalla Russia. Una richiesta che, per una volta, ha fatto ben felici i vertici delle istituzioni Ue, già impegnati in un percorso per azzerare la dipendenza energetica da Mosca, e ha finito per scontentare uno dei più stretti alleati di Trump nel Vecchio Continente: l’Ungheria. Il Paese di Viktor Orbán è infatti, insieme alla Slovacchia, quello che più dipende dall’energia importata da Mosca.

La strigliata all’Ue

«Sto valutando la questione perché è molto difficile per Orban ottenere petrolio e gas da altre aree. Come sapete, non hanno il vantaggio di avere il mare», ha spiegato Trump, provando a dare una spiegazione logica di un’eventuale esenzione delle sanzioni per Budapest. E lo “scudo” offerto da Washington a Viktor Orbán, spina nel fianco dei vertici europei, non si limita all’energia russa. «Ho un bellissimo rapporto con tutti i leader europei, ma voglio dire loro che devono rispettare Orbán e l’Ungheria», ha rincarato Trump nell’incontro con il premier ungherese. «L’Europa», ha aggiunto ancora il presidente americano, «ha fatto gravi errori sull’immigrazione, che la sta fortemente danneggiando. Orbán no».

L’ipotesi di un nuovo incontro Trump-Putin

Durante il bilaterale alla Casa Bianca, Trump ha definito il premier ungherese «un grande leader» e ha rilanciato l’ipotesi di un nuovo incontro con Vladimir Putin. «C’è sempre una possibilità», ha detto rispondendo ad una domanda dei giornalisti all’arrivo di Viktor Orban alla Casa Bianca. «Se ci fosse l’incontro con Putin, vorrei che fosse a Budapest», ha precisato ancora Trump.

Foto copertina. EPA/Aaron Schwartz | Donald Trump accoglie Viktor Orbán alla Casa Bianca