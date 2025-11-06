Ultime notizie Donald TrumpFranciaUcrainaZohran Mamdani
Casa Bianca, un ospite sviene durante l’annuncio sui farmaci anti-obesità. L’ironia di Trump: «Si è sentito un po’ leggero» – Il video

06 Novembre 2025 - 22:21 Cecilia Dardana
Si tratta di un rappresentante di una delle aziende sanitarie invitate. I giornalisti sono stati immediatamente allontanati dalla stanza

Un ospite presente alla Casa Bianca per l’annuncio del presidente Donald Trump sul taglio dei costi dei farmaci anti-obesità è svenuto improvvisamente nell’Ufficio Ovale, costringendo a interrompere anticipatamente l’evento. Secondo quanto riferito dalla portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, l’uomo – un rappresentante di una delle aziende sanitarie invitate – è stato prontamente soccorso ed è ora «in buone condizioni».

Lo svenimento

L’incidente è avvenuto mentre David Ricks, amministratore delegato di Eli Lilly, stava parlando di fronte alla scrivania presidenziale, con il presidente Trump seduto al suo posto e diversi dirigenti e funzionari dell’amministrazione schierati alle sue spalle. Uno degli invitati, rimasto in piedi per circa mezz’ora, ha improvvisamente perso i sensi. «You OK?», ha chiesto Ricks, mentre il direttore dei Centers for Medicare and Medicaid Services, Mehmet Oz, e altri presenti lo aiutavano a scendere a terra e a sollevargli le gambe. I giornalisti sono stati immediatamente allontanati dalla stanza mentre il presidente si alzava dalla sedia per controllare la situazione. Dopo alcuni minuti, la stampa è stata fatta rientrare.

L’ironia di Trump

«Un rappresentante di una delle aziende farmaceutiche si è sentito un po’ leggero», ha detto Trump. «Avete visto che è caduto. Ma sta bene. Lo hanno accompagnato fuori, è sotto cura dei medici, ma sta bene». Non è la prima volta quest’anno che un ospite sviene durante un evento nell’Ufficio Ovale. In aprile, una giovane ragazza era svenuta durante la cerimonia di giuramento di Mehmet Oz, allora neo amministratore dei CMS. Anche in quell’occasione, la stampa era stata fatta uscire e successivamente le autorità avevano precisato che la ragazza, parente di Oz, si era ripresa completamente.

