Nuovo aumento delle sigarette dal 13 marzo: ecco la lista delle marche colpite

Ancora rincari sulle sigarette. A partire dal 13 marzo 2026, diverse marche di tabacchi lavorati vedranno un rialzo dei loro costi. La comunicazione arriva dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a seguito della programmazione fiscale prevista dall’ultima manovra finanziaria. Saranno interessati sia i pacchetti di sigarette tradizionali sia il tabacco trinciato. E l’adeguamento dei prezzi sarà immediato. I tabaccai e gli altri rivenditori autorizzati dovranno aggiornare i listini non appena i sistemi informatici di Logista e degli altri distributori ufficiali avranno modificato i database fiscali.

Perché aumenta il costo delle sigarette

Gli aumenti dei prezzi non interesseranno tutte le sigarette in modo uniforme, ma riguarderanno principalmente alcune marche tra le più diffuse sul territorio nazionale e specifiche fasce di prezzo. Per esempio, i pacchetti morbidi di Lucky Strike passeranno a 5,50 euro, mentre le classiche MS saliranno a 5,80 euro, e anche i prodotti Rothmans subiranno un incremento. Questa misura rientra nel più ampio programma di aggiornamento della componente dell’accisa specifica, una strategia pensata non solo per garantire le entrate fiscali dello Stato, ma anche per agire come strumento di prevenzione sanitaria. In altre parole, l’aumento dei prezzi mira a scoraggiare il consumo di tabacco, utilizzando la leva fiscale come mezzo per promuovere la salute pubblica, in linea con le politiche nazionali di tutela dei cittadini.

La lista completa degli aumenti