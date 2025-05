Usa-Cina, scoppia la pace sui dazi: «Tariffe abbassate del 115%»

Per i prossimi 90 giorni le tariffe americane scenderanno al 30% e quelle cinesi al 10%. I due Paesi, in una dichiarazione congiunta, hanno chiamato a una «cooperazione continua e rispetto» tra le parti

Una tregua momentanea, quella tra Cina e Stati Uniti: Washington e Pechino hanno comunicato la sospensione dei «dazi reciproci punitivi» per i successivi 90 giorni. Sono le prime prove concrete verso una de-escalation del conflitto commerciale che nelle scorse settimane aveva portato i due colossi mondiali a rispondersi colpo su colpo. Sia Cina che Stati Uniti abbasseranno i loro dazi del 115% «entro il 14 maggio» e per i prossimi tre mesi, portando così le tariffe americane dal 145% al 30% complessivo e quelle cinesi dal 125% al 10%. A comunicarlo ufficialmente, dopo una prima anticipazione ieri sera, è il segretario del Tesoro americano Scott Bessent: «Nessuno vuole una netta separazione delle nostre due economie», ha detto al termine della due giorni di colloqui a Ginevra, in Svizzera. Ma non ha rinunciato a pungere Pechino: «Vorremmo vedere la Cina più aperta ai beni americani».

Usa e Cina: «Relazione fondamentale per l’economia globale»

Si conclude dunque con un successo il primo round di trattative tra Cina e Stati Uniti, solo il tempo dirà se si tratta di una vittoria provvisoria o destinata a consolidarsi. I due Paesi, in una dichiarazione congiunta, hanno sottolineato «l’importanza delle relazioni economiche e commerciali bilaterali per entrambi i Paesi e per l’economia globale». E hanno poi ribadito quanto sia fondamentale, sia per Washington che per Pechino, «avere una relazione economica e commerciale sostenibile, di lungo termine e reciprocamente vantaggiosa». Per questo – per una “coscienza” del ruolo all’interno del tessuto economico mondiale e per un oggettivo guadagno individuale – i due Paesi avrebbero deciso di procedere «in uno spirito di reciproca apertura, comunicazione continua, cooperazione e rispetto».