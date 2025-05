A John Elkann il premio speciale della Niaf, l’omaggio degli italoamericani. L’invito all’evento con Bocelli, Trump e Meloni

Secondo la National Italian American Foundation, il presidente di Exor rappresenta l'innovazione dell'imprenditorialità italiana nel mondo

Ci sarà anche John Elkann tra i premiati dalla National Italian American Foundation tra le eccellenze italiane nel mondo. Jaki, nato a New York e con la doppia cittadinanza italo-americana, sarà premiato con un «riconoscimento speciale» dagli attivissimi italoamericani della Niaf per il loro cinquantesimo anniversario il purissimo 18 ottobre. Al Washington Hilton Hotel ci sarà anche Andrea Bocelli, anche lui tra i premiati. E chissà se non si facciano vedere anche Donald Trump, che Elkann si è preoccupato già di incontrare dopo l’annuncio su dazi per il settore automotive. Attesa anche Giorgia Meloni, che i vertici della Niaf dicono di aver invitato.

Per la Niaf, John Elkann merita di essere premiato perché il «nipote di Gianni Agnelli» è anche «custode di una delle più iconiche eredità imprenditoriali italiane». Oltre a rappresentare «lo spirito innovativo e l’eccellenza che definiscono l’imprenditorialità italiana sulla scena mondiale». Da parte sua, Elkann si è detto «profondamente onorato di ricevere questo premio da un’istituzione così prestigiosa. Per mezzo secolo, la Niaf ha rappresentato il forte legame tra due Paesi a me cari: l’Italia e gli Stati Uniti. Exor e le nostre aziende sono impegnate nelle nostre attività e nelle nostre persone che lavorano in queste importanti nazioni, mentre continuiamo a investire nel loro futuro».