John Elkann nel CdA di Meta. Mark Zuckerberg: «Porterà esperienza nell’Intelligenza Artificiale»

Meta ha annunciato che John Elkann, Dana White e Charlie Songhurst sono stati cooptati nel consiglio di amministrazione dell’azienda. «Sono onorato di poter contribuire al futuro di una delle aziende più significative del XXI secolo», ha detto il ceo di Exor. «Sono felice di apportare al consiglio la mia esperienza globale e una prospettiva di lungo termine, in una fase in cui Meta continua a plasmare e estendere i confini dell’innovazione e della tecnologia».

Secondo Mark Zuckerberg, «Dana, John e Charlie porteranno un insieme di esperienze e di prospettive che ci aiuteranno ad affrontare le enormi opportunità che ci attendono con l’intelligenza artificiale, i dispositivi indossabili e il futuro della connessione umana». Meta presenta Elkann come ceo di Exor, ovvero «una delle maggiori società di investimento europee controllata dalla famiglia Agnelli», il cui portafoglio «include aziende di cui è l’azionista più rilevante o di riferimento, quali Ferrari, Stellantis, Cnh, Philips, Christian Louboutin, Juventus Football Club, The Economist Group, tra le altre».

Dana White è invece presidente e ceo di Ufc️. Ovvero «la principale organizzazione mondiale di arti marziali miste e una delle proprietà di marchi sportivi più preziose e popolari a livello globale». «Non sono mai stato interessato a far parte di un consiglio di amministrazione fino a quando non ho ricevuto l’offerta di entrare nel consiglio di Meta. Credo fermamente che i social media e l’intelligenza artificiale rappresentino il futuro», dice White. «Sono entusiasta di unirmi a questo incredibile team e di scoprire di più su questo business dall’interno. Non c’è niente che ami di più del costruire marchi, e non vedo l’ora di aiutare Meta a raggiungere il livello successivo».

Charlie Songhurst è infine un investitore in aziende tecnologiche. Oggi impegna i suoi denari in 500 start-up a livello globale. «Come membro del comitato consultivo di Meta – afferma – ho visto in prima persona le opportunità di scalare nuovi prodotti e sviluppare nuove capacità aziendali nell’Ai, e sono onorato di essere stato invitato a far parte del consiglio per proseguire questo lavoro». Il consiglio d’amministrazione di Meta, oltre al fondatore Mark Zuckerberg, comprende ora Peggy Alford, Marc L. Andreessen, John Arnold, John Elkann, Drew Houston, Nancy Killefer, Robert M. Kimmitt, Charlie Songhurst; Hock E. Tan, Tracey T. Travis, Dana White, Tony Xu.