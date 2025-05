Marcus Thuram pizzicato a fare shopping in centro a Milano: esce dal negozio e torna a casa su una bici a noleggio – Il video

L'attaccante dell'Inter, appassionato di moda, è stato beccato dai fan in centro a Milano

A poco più di due settimane dalla finale di Champions League contro il Paris Saint Germain, Marcus Thuram può concedersi il lusso di un po’ di tempo libero. Martedì pomeriggio, l’attaccante dell’Inter è stato avvistato in via Monte Napoleone, in pieno centro a Milano, una delle strade più costose al mondo. Lì hanno sede alcuni dei più noti marchi dell’alta moda e Thuram, che si è fatto conoscere non solo per i suoi gol ma anche per alcuni look eccentrici, ha deciso di trascorrere il pomeriggio in alcuni negozi del centro.

Il ritorno a casa… in bici

Quando è arrivato il momento di tornare a casa, Thuram non è salito su un suv, un taxi o qualunque altro mezzo di trasporto su cui si è soliti vedere i calciatori. L’attaccante dell’Inter, piuttosto, ha ammucchiato tutti i suoi acquisti nel cestino di una bici a noleggio e, dopo essersi messo in posa per qualche foto con i fan che l’hanno riconosciuto, è saltato in sella e si è diretto verso casa. L’intera scena è stata ripresa da un balcone ed è finita sui social, dove è diventata subito virale.